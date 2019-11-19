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20 листопада • оновлено в 02:38
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У Києві лоб в лоб зіткнулися мікроавтобус і позашляховик: дві жертви, з десяток поранених. Фото і відео

1.1т
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У Києві сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4.

Як передає "Київ оперативний" в Facebook, аварія трапилася на вулиці Зодчих близько 00:15 в середу, 20 листопада.

Повідомляється, що сильне лобове зіткнення стало наслідком того, що водії "не поділили дорогу".

За попередньою інформацією, в ДТП постраждали близько 10 осіб. Двоє з них загинули: водій і пасажир Toyota.

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4

facebook.com/KyivOperativ

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Місце
Україна Київ
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