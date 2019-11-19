У Києві лоб в лоб зіткнулися мікроавтобус і позашляховик: дві жертви, з десяток поранених. Фото і відео

У Києві сталася смертельна ДТП з мікроавтобусом Mercedes і Toyota Rav4.
Як передає "Київ оперативний" в Facebook, аварія трапилася на вулиці Зодчих близько 00:15 в середу, 20 листопада.
Повідомляється, що сильне лобове зіткнення стало наслідком того, що водії "не поділили дорогу".
За попередньою інформацією, в ДТП постраждали близько 10 осіб. Двоє з них загинули: водій і пасажир Toyota.
У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4
facebook.com/KyivOperativ
У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4
facebook.com/KyivOperativ
У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4
facebook.com/KyivOperativ
У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4
facebook.com/KyivOperativ
У Києві зіткнулися мікроавтобус Mercedes і Toyota Rav4
facebook.com/KyivOperativ
Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року в Україні сталося більше тисячі ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння. У цих аваріях постраждали майже півтори тисячі чоловік, з них десятки загинули.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram