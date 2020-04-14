У Києві раптово випав сніг: чарівні фото та відео

У Києві у вівторок, 14 квітня, несподівано для жителів столиці пішов мокрий сніг.

Користувачі соцмереж діляться фото та відео квітневої аномалії.

Сніг в Києві, 14 квітня 2020 рік

Сніг в Києві, 14 квітня 2020 рік

"Сніг в середині квітня – дуже оригінально. Чим ще здивує нас природа в цьому році?", – пише киянка Оксана Русович.

"Сніг, як сміх, на зеленому листі", – ділиться видио синоптик Наталія Діденко.

"Хто замовляв сніг", – підписав відео журналіст Васил Михальчук.

У місті Вишневе, Київської області, теж йде сніг.

Варто відзначити, що Укргідрометцентр дав прогноз про те, що в Києві з 13 і до 17 квітня буде надзвичайно мінлива погода. Якщо в перший день буде тепло і сухо, то в наступні – різко похолодає і навіть піде дощ зі снігом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 15 квітня, погода в Україні буде холодною і з заморозками, але без опадів в більшості регіонів.

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