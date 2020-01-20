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20 січня • оновлено в 11:13
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У Києві п'яний "активіст" розбив шість авто. Фото і відео

2.4т
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У Києві на проспекті Науки вранці 20 січня п'яний водій Mitsubishi на великій швидкості влетів у автомобілі, розбивши щонайменше шість із них.

В результаті аварії є потерпілі. Також на проспекті через неї утворився затор. Про це повідомляє у Facebook Kyiv Artyl (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Попередньо, нетверезий водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням і розбив 6 легкових автомобілів: Suzuki, Audi, ВАЗ, Mercedes, Volkswagen і Газель", – йдеться у дописі.

П'яний "активіст" розбив шість авто у Києві

П'яний "активіст" розбив шість авто у Києві

Винуватцем ДТП нібито є активіст Голосіївського району Сергій Гаркуша. У нього в крові було виявлено 2.09 проміле алкоголю, через що чоловіку знадобилася навіть медична допомога.

ДТП на проспекті Науки у Києві

ДТП на проспекті Науки у Києві

Facebook/Kyiv Artyl

У крові винуватця аварії виявлено 2.09 проміле алкоголю

У крові винуватця аварії виявлено 2.09 проміле алкоголю

Facebook/Kyiv Artyl

Також у результаті зіткнення постраждав один із пасажирів його Mitsubishi. Водночас двоє інших із місця аварії втекли.

ДТП на проспекті Науки у Києві

ДТП на проспекті Науки у Києві

Facebook/Kyiv Artyl

"Що характерно – Сергій активно розповідає, що є учасником ГО "Варта Голосієва", хоча він таким не є", – додали у повідомленні.

ДТП на проспекті Науки у Києві

ДТП на проспекті Науки у Києві

Скриншот із відео

На місці аварії продовжує працювати поліція, також були викликані працівники слідчо-оперативної групи.

Винуватець ДТП на проспекті Науки у Києві

Винуватець ДТП на проспекті Науки у Києві

Facebook/Kyiv Artyl

ДТП на проспекті Науки у Києві

ДТП на проспекті Науки у Києві

Facebook/Kyiv Artyl

ДТП на проспекті Науки у Києві

ДТП на проспекті Науки у Києві

Facebook/Kyiv Artyl

ДТП на проспекті Науки у Києві

ДТП на проспекті Науки у Києві

Скриншот із відео

ДТП на проспекті Науки у Києві

ДТП на проспекті Науки у Києві

Скриншот із відео

Затор у результаті ДТП на проспекті Науки у Києві

Затор у результаті ДТП на проспекті Науки у Києві

Facebook/dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Управлінні патрульної поліції Києва повідомили, що за минулий рік склали 11,6 тис. протоколів на водіїв, які керували авто у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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Автор
Марта Рок
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
п'яний за кермом аварія ДТП
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