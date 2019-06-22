У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

У суботу, 22 червня, у київському Будинку офіцерів проходить церемонія прощання із загиблим народним депутатом від "Народного фронту" Дмитром Тимчуком.

Провести його в останню путь прийшли близькі і колеги. Біля Будинку офіцерів і всередині будівлі багато військових, передає "Інформатор".

Труна з тілом загиблого знаходиться всередині. У приміщення спочатку увійшла тільки сім'я загиблого депутата. Супроводжує траурну церемонію військовий оркестр.

"Інформатор"

Попрощатися з Тимчуком також прийшли спікер Ради Андрій Парубій, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, голова МВС Арсен Аваков, лідер партії Народний фронт Арсеній Яценюк, міністр освіти Лілія Гриневич та інші політики.

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність або кримінал.

Цивільна дружина Тимчука розповіла, що в останні дні нардеп був пригнічений і говорив, що втомився.

З'ясувалося, що Тимчук проживав у будинку на 25-му поверсі й потрапити в квартиру було неможливо для сторонніх, оскільки на виході з ліфта були встановлені двері із замком, ключі від якого мали тільки власники житла. Більшість мешканців будинку не знали, що в їхньому під'їзді проживає нардеп, а ім'я Дмитро Тимчук їм ні про що не говорило.

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