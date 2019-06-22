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У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

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У суботу, 22 червня, у київському Будинку офіцерів проходить церемонія прощання із загиблим народним депутатом від "Народного фронту" Дмитром Тимчуком.

Провести його в останню путь прийшли близькі і колеги. Біля Будинку офіцерів і всередині будівлі багато військових, передає "Інформатор".

Труна з тілом загиблого знаходиться всередині. У приміщення спочатку увійшла тільки сім'я загиблого депутата. Супроводжує траурну церемонію військовий оркестр.

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

Попрощатися з Тимчуком також прийшли спікер Ради Андрій Парубій, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, голова МВС Арсен Аваков, лідер партії Народний фронт Арсеній Яценюк, міністр освіти Лілія Гриневич та інші політики.

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

У Києві прощаються з нардепом Дмитром Тимчуком: усі подробиці

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність або кримінал.

  • Цивільна дружина Тимчука розповіла, що в останні дні нардеп був пригнічений і говорив, що втомився.

  • З'ясувалося, що Тимчук проживав у будинку на 25-му поверсі й потрапити в квартиру було неможливо для сторонніх, оскільки на виході з ліфта були встановлені двері із замком, ключі від якого мали тільки власники житла. Більшість мешканців будинку не знали, що в їхньому під'їзді проживає нардеп, а ім'я Дмитро Тимчук їм ні про що не говорило.

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Особа
Дмитро Тимчук
Місце
УкраїнаКиїв
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Главное чтобы не ожил в последний момент. А лучше пусть оживет когда уже закопают.
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Игоревна Даша
Игоревна Даша
Мoя искpeнняя 6лагoдaрноcть вcем тем, ктo пoкaзaл мнe прeкpасный сайт MEMEVICIO.COM/oxun3rp Проcтo пpойдя прocтoй oпpоc пoлyчила пoчти пoлугoдoвую зарплaту)) Пoльзуйтeсь, покa eщe eсть вoзмoжнoсть=)
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Пигин Макс
Пигин Макс
По количеству присутствующих, можно определить степень любви к этому деятелю.
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