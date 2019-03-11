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У Києві потяг відірвав голову чоловікові: подробиці і фото 18+

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У понеділок, 11 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва чоловік кинувся під потяг.

Транспорт не зміг зупинитися і відірвав голову загиблому, повідомляє Інформатор. На вигляд йому було 50-60 років, особа поки не встановлена.

Як розповіли в "Укрзалізниці", потяг, який прямував із Маріуполя, наїхав на чоловіка на 10 колії вокзалу, коли вирушав у депо. Примітно, що він спокійно стояв на пероні, але як тільки транспорт наблизився до нього, раптово перехрестився і ліг на рейки.

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У Києві потяг відірвав голову чоловікові: подробиці і фото 18+

facebook.com/south.vokzal.1

У Києві потяг відірвав голову чоловікові: подробиці і фото 18+

facebook.com/south.vokzal.1

У Києві потяг відірвав голову чоловікові: подробиці і фото 18+

facebook.com/south.vokzal.1

У Києві потяг відірвав голову чоловікові: подробиці і фото 18+

facebook.com/south.vokzal.1

Відзначається, що, швидше за все, чоловік покінчив життя самогубством. Однак стало відомо, що це вже не перший випадок за останні три тижні.

На місце події прибули правоохоронці, медики, які констатували факт смерті, слідчо-оперативна-група і санітари, які забрали тіло в морг. Вокзал продовжив працювати в штатному режимі.

У Києві потяг відірвав голову чоловікові: подробиці і фото 18+

Інформатор

У Києві потяг відірвав голову чоловікові: подробиці і фото 18+

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лісовій Бучі (Київська область) потяг на смерть збив 48-річну жінку.

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Тема
ПП в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
потяг
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