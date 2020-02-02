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2 лютого • оновлено в 20:22
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У Києві пішохід жорстко покарав горе-водія: фото наслідків

1.6т
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У Києві пішохід істотно пошкодив автомобіль, який був припаркований на тротуарі з порушенням ПДР.

Про це повідомив "Київ оперативний" в Facebook, опублікувавши фото з місця інциденту.

"Один з перехожих вирішив помститися горе-водієві, який припаркував свою Toyota впритул до стіни огорожі Києво-Печерської Лаври так, що людям потрібно було обходити її. Мужик пострибав на капоті, побив ногами крила (особливо ліве), розбив ногами лобове скло і відбив праве дзеркало", – сказано в повідомленні.

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При цьому автори поста відзначили, що слід було викликати поліцію, а не займатися самосудом.

У Києві покарали героя парковки

У Києві покарали героя парковки

Київ оперативний

У Києві покарали героя парковки

У Києві покарали героя парковки

Київ оперативний

У Києві покарали героя парковки

У Києві покарали героя парковки

Київ оперативний

У Києві покарали героя парковки

У Києві покарали героя парковки

Київ оперативний

У Києві покарали героя парковки

У Києві покарали героя парковки

Київ оперативний

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Києві жорстко покарали героя парковки, залишивши йому потрійне послання.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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