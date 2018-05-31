У Києві озброєне угрупування напало на водія: оголошено розшук

У Києві четверо чоловіків відібрали у свого знайомого авто, погрожуючи йому автоматами.

Подія сталася в Святошинському районі Києва, поруч зі станцією метро "Академмістечко", пишуть в групі "Київ Оперативний".

"Стався розбійний напад: до чоловіка на Audi білого кольору під'їхало четверо чоловіків, з якими він був наочно знайомий. Двоє з них були з автоматами. Вдаривши чоловіка прикладом автомата в обличчя, вони забрали його автомобіль BMW з номерами KNS1061F і поїхали", - переказали хід подій в пості.

Усіх, хто володіє інформацією про злочин або підозрюваних, просять звернутися до Святошинського управління поліції або за номером "102".

Викрадений автомобіль Facebook "Київ Оперативний"

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