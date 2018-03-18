У Києві огородили посольство РФ: росіян не пускають на вибори Путіна

У Києві співробітники поліції огородили посольство Росії з метою не дати росіянам проголосувати на президентських виборах РФ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що "поліція захищає безпеку громадян, щоб на цих дільницях не було зіткнень і жертв".

"Поліція закрила в Києві доступ до дільниць для голосування на виборах організатора військової агресії в Україну і вбивці багатьох тисяч людей Володимира Путіна", - написав він.

Як передає Цензор.НЕТ, до акції приєдналися також націоналісти, які через агресію Кремля вважають вибори РФ в Україні неприпустимими з точки зору здорового глузду і моралі.

"Об'єднані сили націоналістів - ВО "Свобода", Правий сектор, Національний корпус - не допустять в Україні голосування за президента Московії", - заявили активісти.

Відзначається, що першого росіянина, який прийшов голосувати на виборах, не пустили в посольство.

Як писав "Обозреватель", в Росії виступили з погрозами на адресу України через заборону виборів, проте в ОБСЄ не стали підтримувати Кремль.