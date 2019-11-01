У Києві обстріляли трамвай із пасажирами: з'явилися фото з місця НП

Увечері 31 жовтня у Києві невідомі стріляли по вікнах швидкісного трамвая.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко. Інцидент трапився на шляху швидкісного трамвая до депо, посеред вулиць Жолудєва та Григоровича-Барського (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За словами Левченка, людських жертв вдалося уникнути завдяки металевій перетинці за склом. На щастя, ніхто не постраждав, окрім транспорту.

У Києві обстріляли трамвай

"І нині, замість того, щоб пустити ці кошти на новий транспорт, ми тепер змушені ремонтувати цей – до речі, він також був новий. Підвищення персональноі культури, рівня освіти й кваліфікації – один із головних векторів розвитку нашої компанії в рамках повномасштабного проєкту #kyivpastransformation", – зазначив Левченко.

У Києві стріляли у трамвай Facebook Дмитро Левченко

У Києві стріляли у трамвай Facebook Дмитро Левченко

У Києві стріляли у трамвай Facebook Дмитро Левченко

Як писав OBOZREVATEL, 23 вересня в Оболонському районі Києва під час перевірки документів зловмисники вистрелили у патрульну поліцію з вогнепальної зброї і зникли.

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