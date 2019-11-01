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1 листопада • оновлено в 11:28
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У Києві обстріляли трамвай із пасажирами: з'явилися фото з місця НП

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Увечері 31 жовтня у Києві невідомі стріляли по вікнах швидкісного трамвая.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко. Інцидент трапився на шляху швидкісного трамвая до депо, посеред вулиць Жолудєва та Григоровича-Барського (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За словами Левченка, людських жертв вдалося уникнути завдяки металевій перетинці за склом. На щастя, ніхто не постраждав, окрім транспорту.

У Києві обстріляли трамвай

У Києві обстріляли трамвай

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"І нині, замість того, щоб пустити ці кошти на новий транспорт, ми тепер змушені ремонтувати цей – до речі, він також був новий. Підвищення персональноі культури, рівня освіти й кваліфікації – один із головних векторів розвитку нашої компанії в рамках повномасштабного проєкту #kyivpastransformation", – зазначив Левченко.

У Києві стріляли у трамвай

У Києві стріляли у трамвай

Facebook Дмитро Левченко

У Києві стріляли у трамвай

У Києві стріляли у трамвай

Facebook Дмитро Левченко

У Києві стріляли у трамвай

У Києві стріляли у трамвай

Facebook Дмитро Левченко

Як писав OBOZREVATEL, 23 вересня в Оболонському районі Києва під час перевірки документів зловмисники вистрелили у патрульну поліцію з вогнепальної зброї і зникли.

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Україна Київ
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Безобразов Аполлон
Безобразов Аполлон
Из чего стреляли, может камнями кидались?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
в Европе все так делают.
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Мир Миру
Мир Миру
Лугандонія "накриває", кварталівці-95 примиряються
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Wick John
Wick John
Мир Миру, Очередной высиран которому отказали в бесплатном проезде
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