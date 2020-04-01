Мер Києва Віталій Кличко заявив, що продуктові ринки у столиці не відкриватимуть під час карантину, незважаючи на заяву Міністерства охорони здоров'я про те, що їх можна відкривати, але при дотриманні певних умов.

Про це він повідомив на брифінгу. Таке рішення влада Києва ухвалила через те, що, за словами мера, динаміка розвитку інфікування в місті стрімка.

"Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, заявлену Міністерством охорони здоров'я, зазначу: Київ поки ринків не відкриватиме! Це відбудеться тільки за умови поліпшення ситуації в столиці. У Києві працюють продуктові магазини і супермаркети. Нестачі продуктів сьогодні немає", – сказав Кличко.

Він нагадав, що поширення коронавірусу в Китаї розпочалося саме з одного з місцевих ринків.

"А щодо ринків, кількості людей на них і іншого – нагадаю, звідки ситуація розігналася в Ухані!" – підкреслив Кличко.

Відповідна постанова, підписана заступником міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшко та оприлюднена на сайті МОЗ.

Ринки можуть працювати при дотриманні наступних умов:

зареєстрований оператор ринку харчових продуктів;

перебування не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку;

передбачена можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 1 квітня підтверджено 132 випадки зараження пацієнтів коронавірусом.

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