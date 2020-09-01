У Києві напередодні 1 вересня закрили школу через COVID-19

У Києві закрили навчально-виховний комплекс "Соціум" через спалах там коронавірусу – на COVID-19 захворіли двоє викладачів, які перебували в контакті з 21 працівником установи.

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА. Навчання для школярів там з 2 вересня розпочнеться в дистанційному режимі.

"31 серпня 2020 року до департаменту освіти і науки надійшло повідомлення про підтвердження випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у двох педагогічних працівників НВК № 240 "Соціум", які перебували в контакті з 21 працівником школи. Ще в одного педагога – ознаки гострої респіраторної інфекції та підвищена температура", – наголосили в департаменті.

Там додали, що онлайн-навчання розпочнеться в установі згідно з розкладом уроків 2 вересня.

Нагадаємо, навчання з 1 вересня у школах України розпочнеться в умовах карантину через світову пандемію коронавірусу. У школах впровадять протиепідемічні заходи, а відвідувати заклади освіти зможуть лише діти з тих регіонів, які не потрапили до "червоної зони" карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти з 1-го по 4 клас не зобов'язані носити маски в школах України, проте повинні дотримуватися дистанції максимально, як тільки це можливо.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!