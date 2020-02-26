У середу, 26 лютого, в Києві на Троєщині розгорілася масштабна пожежа в районі гаражів, розташованих паралельно вулиці Закревського.

Підтверджуюче відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

За попередніми даними, осередком займання стала СТО. Інформації про постраждалих і інших деталей поки немає.

У Києві розгорілася потужна пожежа

За даними "Інформатора", в районі вулиць Закревського і Електротехнічної загорілися чотири вантажні автомобілі. На місце НП прибули пожежники і медики. Їдкий густий дим огорнув всю Троєщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на проспекті Глушкова, 1, спалахнула масштабна пожежа. Як виявилося, горів ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на території ВДНГ.

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