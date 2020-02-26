Головна Новини
26 лютого • оновлено в 21:23
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У Києві у гаражах розгорілася потужна пожежа. Відео

6.4т
Читати матеріал російською

У середу, 26 лютого, в Києві на Троєщині розгорілася масштабна пожежа в районі гаражів, розташованих паралельно вулиці Закревського.

Підтверджуюче відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

За попередніми даними, осередком займання стала СТО. Інформації про постраждалих і інших деталей поки немає.

У Києві розгорілася потужна пожежа

У Києві розгорілася потужна пожежа

За даними "Інформатора", в районі вулиць Закревського і Електротехнічної загорілися чотири вантажні автомобілі. На місце НП прибули пожежники і медики. Їдкий густий дим огорнув всю Троєщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на проспекті Глушкова, 1, спалахнула масштабна пожежа. Як виявилося, горів ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на території ВДНГ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
1
Смішно
1
Цікаво
17
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Да, хрен с ней. Через неделю само погаснет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги