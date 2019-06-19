У Києві на пляжі трапилася трагедія: хлопця шукають четвертий день. Відеофакт

У Києві на пляжі Гідропарку зник 24-річний хлопець із Нігерії. Він разом із друзями випивав, потім хлопці взяли на прокат водний мотоцикл і поїхали кататися. У якийсь момент вони перекинулися, після чого він зник.

Про трагедію повідомив "Київ Оперативний" в Facebook. Уточнюється, що інцидент стався ще 16 червня, але пошуки хлопця тривають. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Шукає поліція, шукають водолази, але результату немає. Може, хтось бачив і може допомогти хоч з якоюсь інформацією. Хлопець невеликої статури, 24 роки, чорношкірий", – йдеться в повідомленні.

зниклий хлопець "Київ Оперативний" в Facebook

Друзі зниклого розповіли, що той добре вмів плавати, тому відмовився від рятувального жилета перед прогулянкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області рятувальники два дні шукали тіло 5-річної дитини, яка потонула у річці разом зі своєю мамою. За попередньою інформацією, жінка в момент НП була п'яною.

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