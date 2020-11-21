У Києві на коронавірус захворіли понад 1,2 тис. осіб за добу
Всього в Києві 1109 летальних випадків, викликаних коронавірусом
За минулу добу хворобу подолали 313 людей
У Київській області за добу виявлено 953 нових випадки інфікування
У Києві станом на ранок 21 листопада зафіксували 57 807 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 1213 жителів столиці.
За добу в місті померли 29 пацієнтів, всього летальних випадків – 1109. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також підтвердив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли:
605 жінок віком від 18 до 93 років;
469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 66 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському – 179, в Голосіівському і Подільському районах – по 114 випадків.
Одужали за минулу добу 313 осіб. Всього коронавірус подолали 20 704 жителя Києва.
У Київській області за добу виявлено 953 нових випадки інфікування, всього – 29 380. При цьому померло 620 пацієнтів (+5 за добу), одужало – 11 091 (+223 за добу).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок 21 листопада підтверджені 612 665 випадків коронавірусу. З них за добу було виявлено 14 580, що побило попередній рекорд.