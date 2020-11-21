У Києві на коронавірус захворіли понад 1,2 тис. осіб за добу

У Києві станом на ранок 21 листопада зафіксували 57 807 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 1213 жителів столиці.

За добу в місті померли 29 пацієнтів, всього летальних випадків – 1109. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також підтвердив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

605 жінок віком від 18 до 93 років;

469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 66 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському – 179, в Голосіівському і Подільському районах – по 114 випадків.

Одужали за минулу добу 313 осіб. Всього коронавірус подолали 20 704 жителя Києва.

У Київській області за добу виявлено 953 нових випадки інфікування, всього – 29 380. При цьому померло 620 пацієнтів (+5 за добу), одужало – 11 091 (+223 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок 21 листопада підтверджені 612 665 випадків коронавірусу. З них за добу було виявлено 14 580, що побило попередній рекорд.