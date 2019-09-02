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2 вересня • оновлено в 22:04
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/ Кримінал

У Києві міст паралізувала жахлива ДТП: спливло красномовне відео з учасником аварії

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У понеділок, 2 вересня, на мосту Патона в Києві трапилася масштабна ДТП за участю 2 автомобілів і мотоцикла.

Відповідні відео з місця аварії і салону машини Audi з'явилися на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що автомобілі були серйозно пошкоджені. Також стало відомо, що в ДТП є постраждалі. Інформації про причини аварії немає.

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У Києві на мосту Патона трапилася ДТП

У Києві на мосту Патона трапилася ДТП

Патрульна поліція Києва

На місце ДТП прибули кілька бригад медиків. Через аварію утворився великий затор. На мосту перекрили всі смуги руху. Незабаром для проїзду відкрили лише по одній смузі в кожен бік.

У Києві на мосту Патона трапилася ДТП

У Києві на мосту Патона трапилася ДТП

dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Святошинському районі Києва водій автомобіля Mercedes збив на смерть жінку на пішохідному переході і втік із місця ДТП

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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