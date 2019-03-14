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У Києві масово знесуть МАФи: в чому справа

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Депутати Київської міської ради на сесійному засіданні у четвер, 14 березня, обговорили питання запровадження нових правил розміщення МАФів (малих архітектурних форм) у столиці.

Про це написав у Facebook радник мера Києва і народний депутат Дмитро Білоцерківець. За його словами, це дозволить прибрати близько 70% кіосків у Києві вже до 2024 року.

"Це ті МАФи, які заважають і створюють незручності киянам і псують вигляд міста. Усі кіоски будуть прибрані з площ у метро, вздовж основних транспортних магістралей і біля зупинок. Власне, це і становить близько 70% кіосків", – пояснив він.

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МАФи в Києві

МАФи в Києві

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Згідно з новими правилами, право на розміщення МАФу надаватиметься за наслідками торгів на майданчику Prozorro.

Як розповів Білоцерківець, у 2014 році були введені досить компромісні правила щодо кіосків, проте відповідні документи поступово втрачають чинність, тому необхідно внести корективи.

За його словами, першими зміни торкнутися Оболонського, Святошинського та Дніпровського районів. З 2021 року – Печерського. А потім протягом трьох років порядок планують навести по всьому місту.

У Києві масово знесуть МАФи: в чому справа

dpchas.com.ua

До єдиного рішення депутати, однак, не прийшли. Деякі з них виступили проти такого нововведення. З протестом під стіни міськради вийшли і київські підприємці.

Відзначається, що незабаром питання буде винесене на голосування депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва масово знесли незаконні МАФи.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Дмитро Білоцерківець
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
МАФи
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Більш схоже на: хто з чиновників накопив (вкрав) первинний капітал хоче легалізувати його у "лінивих" бізнесах, де робити і вигадувати вже нічого не треба - наймай адміністраторів і працівників, гроші потечуть. Також допускаю що це за хабарі від великих торгових мереж. Можливо хочуть створити додатковий шар вартості продукції який називається "критий базар", але хазяї базарів не випадкові...
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