У Києві – майже 8,5 тисячі заражених коронавірусом: Кличко озвучив дані за районами

У Києві за добу COVID-19 виявили у 110 осіб.

У Києві станом на 2 серпня кількість заражених коронавірусом зросла до 8452 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 110 жителів столиці.

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Як написав у Telegram мер міста Віталій Кличко, найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 20, у Дарницькому – 19 та Солом’янському районі – 13 випадків.

За добу захворіли:

57 жінок віком від 20 до 81 року;

47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв;

2 дівчинки – 15 і 16 років і 4 хлопчиків від 3 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 13 людей. Усього коронавірус подолали 2994 мешканці Києва.

Telegram Віталія Кличка

Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 2 серпня в Україні офіційно підтверджено 72 168 випадків коронавірусної інфекції. З них 1112 – виявлено за минулу добу.