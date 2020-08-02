У Києві – майже 8,5 тисячі заражених коронавірусом: Кличко озвучив дані за районами
У Києві за добу COVID-19 виявили у 110 осіб.
У Києві станом на 2 серпня кількість заражених коронавірусом зросла до 8452 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 110 жителів столиці.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Як написав у Telegram мер міста Віталій Кличко, найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 20, у Дарницькому – 19 та Солом’янському районі – 13 випадків.
За добу захворіли:
57 жінок віком від 20 до 81 року;
47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв;
2 дівчинки – 15 і 16 років і 4 хлопчиків від 3 до 11 років.
До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 13 людей. Усього коронавірус подолали 2994 мешканці Києва.
Telegram Віталія Кличка
Cкрин Telegram
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 2 серпня в Україні офіційно підтверджено 72 168 випадків коронавірусної інфекції. З них 1112 – виявлено за минулу добу.