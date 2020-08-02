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У Києві – майже 8,5 тисячі заражених коронавірусом: Кличко озвучив дані за районами

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
4,8 т.
У Києві за добу COVID-19 виявили у 110 осіб

У Києві за добу COVID-19 виявили у 110 осіб.

У Києві станом на 2 серпня кількість заражених коронавірусом зросла до 8452 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 110 жителів столиці.

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Як написав у Telegram мер міста Віталій Кличко, найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 20, у Дарницькому – 19 та Солом’янському районі – 13 випадків.

За добу захворіли:

  • 57 жінок віком від 20 до 81 року;

  • 47 чоловіків віком від 19 до 75 рокiв;

  • 2 дівчинки – 15 і 16 років і 4 хлопчиків від 3 до 11 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 13 людей. Усього коронавірус подолали 2994 мешканці Києва.

Telegram Віталія Кличка

Telegram Віталія Кличка

Cкрин Telegram

Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 2 серпня в Україні офіційно підтверджено 72 168 випадків коронавірусної інфекції. З них 1112 – виявлено за минулу добу.

УкраїнаКиївКоронавірусКоронавирусКиївська обласна державна адміністраціяВіталій Кличко
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