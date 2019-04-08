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У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві зіткнулися два трамваї, які йшли за маршрутами №22 і №28, в результаті чого постраждали троє пасажирів.

Надзвичайна подія трапилася біля станції метро "Чернігівська" ввечері в понеділок, 8 квітня, повідомляється на сторінці "Транспорт Києва" у Facebook.

На місце події прибули дві карети швидкої допомоги, поліція і ремонтна служба. Постраждалих пасажирів у терміновому порядку госпіталізували.

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У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі

Як уточнює в Facebook Київ Оперативний, один із трамваїв повертав ліворуч у той момент, коли в нього влетів зустрічний транспорт, який рухався прямо. Обставини ДТП поки невідомі.

У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі
У Києві лоб у лоб зіткнулися трамваї: є постраждалі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві зіткнулися два трамваї №33 і №23, в результаті чого постраждала 65-річна пасажирка.

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Місце
УкраїнаКиїв
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