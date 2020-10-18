У Києві на коронавірус захворіли ще понад 450 осіб

У Києві станом на ранок 18 жовтня зафіксували 30 463 випадки коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 453 жителів столиці.

Усього в Києві 582 летальних випадки, викликані вірусом, із них за минулу добу – 13. Про це повідомляється на порталі РНБО.

Одужали вже 10 696 пацієнтів. За добу хворобу подолали 35 осіб.

У Київській області за добу виявлено 245 нових випадків інфікування, всього – 12 684. Водночас померли 283 пацієнти (+12 за добу), одужали – 7196 (+92 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 18 жовтня в Україні офіційно підтверджено 298 872 випадки коронавірусної інфекції. Із них 5231 було виявлено за минулу добу.