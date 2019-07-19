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У Києві голий чоловік "танцював" на дорозі. Відео 18+

4.3т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 19 липня, в Києві голий чоловік йшов по проїжджій частині.

Про це в Facebook повідомляє "ДТП. Київ", опублікувавши відповідне відео.

"П'ятничне ранок, Київ, Лівобережна. Голенький чоловік ходить по проїжджій частині. І здається йому добре", – йдеться в повідомленні.

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На кадрах видно, що повністю голий чоловік йде уздовж дороги, розмахуючи при цьому руками, немов танцюючи.

У Києві голий чоловік "танцював" на дорозі. Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Свободное укрообщесво )))
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Livesey David
Livesey David
Оплатил коммуналку, теперь танцует.
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Бацила гаврилюка в рот попала.
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