У Києві голий чоловік "танцював" на дорозі. Відео 18+

У п'ятницю, 19 липня, в Києві голий чоловік йшов по проїжджій частині.
Про це в Facebook повідомляє "ДТП. Київ", опублікувавши відповідне відео.
"П'ятничне ранок, Київ, Лівобережна. Голенький чоловік ходить по проїжджій частині. І здається йому добре", – йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, що повністю голий чоловік йде уздовж дороги, розмахуючи при цьому руками, немов танцюючи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві в одному з супермаркетів між прилавками бігав повністю голий чоловік. Інцидент стався в магазині "Сільпо", що на Шулявці.
У Києві на вул. Олени Теліги невідома оголена жінка лягла посеред дороги, а потім почала чіплятися до водіїв проїжджаючих авто.
У столиці голий чоловік накинувся на дідуся і 2-річного хлопчика і побив їх. За попередньою інформацією, нападник перебував під дією препаратів.
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