У Києві фура влетіла в бригаду дорожників. ДТП потрапило на відео

У Києві фура в'їхала в бригаду дорожників, які працювали на Північному мосту.

Як повідомив "Київавтодор" у Facebook, інцидент трапився в ніч на п'ятницю, 23 жовтня. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

"Під час робіт на деформаційних швах на Північному мосту в бригаду дорожників в'їхала фура. Удар припав на причіп безпеки, що й урятувало життя шести дорожників", – зазначається в заяві.

За словами водія вантажівки, він їхав із рейсу і заснув за кермом. Правоохоронними органами з'ясовуються всі обставини інциденту, додали в "Київавтодорі".

Як писав OBOZREVATEL, згідно з офіційною статистикою Патрульної поліції України у вересні кількість ДТП, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла на 14,8%. Унаслідок аварій 341 людина загинула, ще 3086 було травмовано.