У Києві дівчину без маски ногами виштовхали з трамвая. Відео

У Шевченківському районі Києва дівчину без маски ногами виштовхали з трамвая.

Як повідомляє в Telegram "Київ Оперативний", інцидент стався на зупинці на вулиці Василя Макуха (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дівчина без маски вирішила за будь-яку ціну потрапити в трамвай, але кондукторка і один з пасажирів почали руками і ногами виштовхувати її на вулицю.

Інші пасажири ніяк не реагували на те, що відбувається.

Чим закінчилося протистояння, не відомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові поліція вивела з метро пасажира без маски.