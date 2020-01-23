У Києві через ожеледицю зіткнулися п'ять авто: утворилися величезні затори. Відео

У Голосіївському районі Києві вранці 23 січня зіштовхнулися одразу п'ять авто – "Славута", Opel, Citroen і два Lanos. У результаті постраждав один із водіїв.
Аварія трапилася приблизно о 07:40 по вулиці Саперно-Слобідській, 25. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Як розповів водій "Славути", перед ним їхав автомобіль, який раптово почало заносити на слизькій дорозі і той врізався у відбійник. Чоловік всіляко намагався уникнути зіткнення і почав гальмувати, й тоді у нього в'їхав Lanos.
Через ДТП у Києві утворилися затори
Далі ж відбулося зіткнення ще одного Lanos, Opel і Citroen. Водночас водійка першого авто, додав чоловік, після занесення просто поїхала.
ДТП на Саперно-Слобідській у Києві
Скриншот із відео
Повідомляється, що в аварії постраждав пасажир одного з Lanos. Його госпіталізували, попередньо з травмою грудної клітки.
ДТП на Саперно-Слобідській у Києві
Скриншот із відео
Через розкидані після цієї ДТП автомобілі для проїзду на дорозі залишилася тільки одна смуга. У зв'язку з цим утворився величезний затор, що розтягнувся до станції метро "Осокорки".
ДТП на Саперно-Слобідській у Києві
Скриншот із відео
ДТП на Саперно-Слобідській у Києві
Скриншот із відео
Затор на вулиці Саперно-Слобідській
Скриншот карти
На місці працювали екіпажі патрульної поліції, а також працівники слідчо-оперативної групи поліції.
ДТП на Саперно-Слобідській у Києві
Скриншот із відео
За їхніми словами, через погодні умови, зокрема й ранкову ожеледицю, по всьому Києву нині спостерігаються затори.
ДТП на Саперно-Слобідській у Києві
Скриншот із відео
ДТП на Саперно-Слобідській у Києві
Скриншот із відео
ДТП на Саперно-Слобідській у Києві
Скриншот із відео
Через ожеледицю у Києві утворилися затори
Скриншот карти
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня на одній з парковок Києва, біля супермаркету Novus на Лівобережній, дівчина на Porsche Cayenne врізалася відразу в шість автомобілів. За словами очевидців, вона переплутала педалі.
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