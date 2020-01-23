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23 січня • оновлено в 10:47
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У Києві через ожеледицю зіткнулися п'ять авто: утворилися величезні затори. Відео

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У Голосіївському районі Києві вранці 23 січня зіштовхнулися одразу п'ять авто – "Славута", Opel, Citroen і два Lanos. У результаті постраждав один із водіїв.

Аварія трапилася приблизно о 07:40 по вулиці Саперно-Слобідській, 25. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Як розповів водій "Славути", перед ним їхав автомобіль, який раптово почало заносити на слизькій дорозі і той врізався у відбійник. Чоловік всіляко намагався уникнути зіткнення і почав гальмувати, й тоді у нього в'їхав Lanos.

Через ДТП у Києві утворилися затори

Через ДТП у Києві утворилися затори

Далі ж відбулося зіткнення ще одного Lanos, Opel і Citroen. Водночас водійка першого авто, додав чоловік, після занесення просто поїхала.

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

Скриншот із відео

Повідомляється, що в аварії постраждав пасажир одного з Lanos. Його госпіталізували, попередньо з травмою грудної клітки.

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

Скриншот із відео

Через розкидані після цієї ДТП автомобілі для проїзду на дорозі залишилася тільки одна смуга. У зв'язку з цим утворився величезний затор, що розтягнувся до станції метро "Осокорки".

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

Скриншот із відео

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

Скриншот із відео

Затор на вулиці Саперно-Слобідській

Затор на вулиці Саперно-Слобідській

Скриншот карти

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, а також працівники слідчо-оперативної групи поліції.

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

Скриншот із відео

За їхніми словами, через погодні умови, зокрема й ранкову ожеледицю, по всьому Києву нині спостерігаються затори.

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

Скриншот із відео

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

Скриншот із відео

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві

Скриншот із відео

Через ожеледицю у Києві утворилися затори

Через ожеледицю у Києві утворилися затори

Скриншот карти

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня на одній з парковок Києва, біля супермаркету Novus на Лівобережній, дівчина на Porsche Cayenne врізалася відразу в шість автомобілів. За словами очевидців, вона переплутала педалі.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Новини Києва та Київської області ДТП в Києві Пробки в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія авто
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Shymskaja Elvira
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