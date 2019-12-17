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17 грудня • оновлено в 23:27
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Не фермер, а рецидивіст: розкрито особу померлого біля готелю "Київ"

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У вівторок, 17 грудня, біля готелю "Київ" за декілька кварталів від місця проведення мітингів у столиці помер учасник протестів під Національним банком, тричі судимий Павло Боков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Відзначається, що по спецлінії 102 17 грудня об 11:30 надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги, що при транспортуванні в лікарню помер 40-річний житель Києва Павло Боков. Причиною став інфаркт.

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Розкрито особу померлого біля готелю "Київ"

Розкрито особу померлого біля готелю "Київ"

Згідно з даними Інформаційного порталу Національної поліції, Павло Боков був раніше неодноразово судимий за різні види злочинів. Так, у 1999 і 2002 році він був засуджений за грабіж (ч.2 ст.186 КК), а в 2009-му – за крадіжку майна (ч .3 ст. 185 КК).

Також Боков значився підсудним за крадіжки в Шевченківському (двічі) і Солом'янському управліннях НПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України, які переросли в бійки і колотнечі.

  • На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі і противники нового Трудового кодексу.

  • Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедуру і знизити ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

  • Окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Для цього вони принесли дрилі і при цьому пошкодили асфальт.

  • Через мітинги під Радою в Києві утворилися масштабні затори. Центр столиці був заблокований.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Акції протесту в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
національний банк України
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Я балдею!!! ".. столице ум ер участник протестов против продажи земли, , трижды су ди мый Павел Боков" Это 3.14здец!
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