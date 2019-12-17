Не фермер, а рецидивіст: розкрито особу померлого біля готелю "Київ"

У вівторок, 17 грудня, біля готелю "Київ" за декілька кварталів від місця проведення мітингів у столиці помер учасник протестів під Національним банком, тричі судимий Павло Боков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Відзначається, що по спецлінії 102 17 грудня об 11:30 надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги, що при транспортуванні в лікарню помер 40-річний житель Києва Павло Боков. Причиною став інфаркт.

Розкрито особу померлого біля готелю "Київ"

Згідно з даними Інформаційного порталу Національної поліції, Павло Боков був раніше неодноразово судимий за різні види злочинів. Так, у 1999 і 2002 році він був засуджений за грабіж (ч.2 ст.186 КК), а в 2009-му – за крадіжку майна (ч .3 ст. 185 КК).

Також Боков значився підсудним за крадіжки в Шевченківському (двічі) і Солом'янському управліннях НПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України, які переросли в бійки і колотнечі.

На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі і противники нового Трудового кодексу.

Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедуру і знизити ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

Окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Для цього вони принесли дрилі і при цьому пошкодили асфальт.

Через мітинги під Радою в Києві утворилися масштабні затори. Центр столиці був заблокований.

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