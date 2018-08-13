У Києві авто влетіло у натовп людей: поліція повідомила про постраждалих

В результаті зіткнення двох автомобілів - "Волги" і "Лади" - у Києві постраждали п'ятеро осіб, всі вони виявилися пасажирами авто-учасників ДТП.

"Попередньо повідомляється про п'ятьох постраждалих, зараз очікуємо офіційного підтвердження лікарів про їхній стан", - сказала у коментарі OBOZREVATEL спікер ГУ НП у Києві Оксана Блищик.

За її інформацією, пішоходи не постраждали, хоча одна з машин вилетіла на тротуар. Зараз на місці події працюють слідчі, вони встановлюють схему і причини дорожньо-транспортної пригоди.

"На даний момент відомо, що зіткнулися два транспортних засоби, в результаті один із них перекинувся, але пішоходи при цьому не постраждали. Всі постраждалі - пасажири автомобілів", - повідомила вона, додавши, що інформація про загиблих у поліції відсутня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля станції метро "Сирець" 7 серпня трапилася смертельна ДТП за участю чотирьох автомобілів. 30-річного чоловіка збили просто на очах у його маленької дитини.