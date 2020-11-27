У гонитві за знижками в "чорну п'ятницю" на Київщині "забули" про карантин. Фоторепортаж

Незважаючи на пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, в "чорну п'ятницю" багато киян знехтували безпекою в гонитві за знижками напередодні карантинних вихідних.

OBOZREVATEL побував в деяких магазинах і ТЦ столиці. Торгові зали не були забиті покупцями, як в минулі роки. Але людей часто збиралося більше, ніж передбачають обмеження.

Деякі відвідувачі ігнорували маски, хтось прикривав ними лише частину обличчя, а про дотримання соціальної дистанції забували практично всі.

В адміністрації одного з магазинів розповіли, що намагаються обмежити кількість відвідувачів відповідно до карантинних нормам, але на ділі це не завжди виходить.

Увечері в столичному ТРЦ "RiverMoll" помітили досить багато покупців. Більшість з них не забувало про масках, а ось соціальна дистанція між людьми часто була значно менше знижок, пропонованих продавцями.

У магазині електроніки в Білій Церкві під Києвом покупців також було значно більше, ніж передбачають обмеження в одного відвідувача на 10 кв. м. торгової площі. Крім того, видно, що деякі люди безтурботно поставилися і до носіння масок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Деснянському районі Києва біля одного з магазинів електроніки помітили велику чергу, в якій люди стояли без дотримання дистанції в розпал пандемії коронавірусу.