У гонитві за знижками в "чорну п'ятницю" на Київщині "забули" про карантин. Фоторепортаж

Борис Бондар
Борис Бондар
Кияни
1,0 т.
У 'чорну п'ятницю' покупці ігнорували карантинні обмеження

Незважаючи на пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, в "чорну п'ятницю" багато киян знехтували безпекою в гонитві за знижками напередодні карантинних вихідних.

OBOZREVATEL побував в деяких магазинах і ТЦ столиці. Торгові зали не були забиті покупцями, як в минулі роки. Але людей часто збиралося більше, ніж передбачають обмеження.

Деякі відвідувачі ігнорували маски, хтось прикривав ними лише частину обличчя, а про дотримання соціальної дистанції забували практично всі.

У черзі до магазину люди часто не дотримувалися дистанції
У торгом залі площею 16 кв. м. було близько 20 покупців

В адміністрації одного з магазинів розповіли, що намагаються обмежити кількість відвідувачів відповідно до карантинних нормам, але на ділі це не завжди виходить.

У черзі іноді ігнорують не тільки дистанцію, а й маски.
У торговому залі юрмилися люди
Кількість покупців не відповідала площі приміщення

Увечері в столичному ТРЦ "RiverMoll" помітили досить багато покупців. Більшість з них не забувало про масках, а ось соціальна дистанція між людьми часто була значно менше знижок, пропонованих продавцями.

Про маски велика частина покупців не забувала
У гонитві за знижками люди нехтували соціальною дистанцією
"Чорна п'ятниця" в київському ТЦ

У магазині електроніки в Білій Церкві під Києвом покупців також було значно більше, ніж передбачають обмеження в одного відвідувача на 10 кв. м. торгової площі. Крім того, видно, що деякі люди безтурботно поставилися і до носіння масок.

Покупці безтурботно поставилися до носіння масок
Покупців в магазині більше, ніж передбачено карантинними обмеженнями

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Деснянському районі Києва біля одного з магазинів електроніки помітили велику чергу, в якій люди стояли без дотримання дистанції в розпал пандемії коронавірусу.

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