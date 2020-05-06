"Каскадний водоспад зі скла і металу": в Geos розповіли про новий ЖК Арія та його інвестиційну привабливість

Чому у сучасній новобудові важливі не тільки ціна квадратного метра і планування квартир, а й зовнішній вигляд будинку? Як інвестувати так, щоб вже за рік подвоїти вкладені кошти? Чи можна побудувати будинок у центрі Києва, щоб з усіх його вікон відкривалися чудові панорами? Про це та інші переваги нового ЖК "Арія" OBOZREVATEL розповів Андрій Савчук, директор відділу продажів будівельної компанії Geos.

- Одним з найбільш знакових об'єктів компанії "Geos" є ЖК "Арія" на бульварі Дружби Народів. Розкажіть, як виникло таке незвичайне для Києва архітектурне рішення? Де і в чому архітектори черпали натхнення?

- Наш ЖК "Арія" дійсно не схожий на інші новобудови. Напевно, ця несхожість, унікальність і є головною відповіддю на ваше запитання. Всі ж знають знамениту фразу Гете про те, що архітектура – це музика, що застигла в камені. І ми вважаємо, що на вулицях Києва повинні звучати різноманітні прекрасні кам'яні "мелодії", а не нескінченний повтор одного і того ж "мотиву". Навіщо будувати чергову псевдокласичну споруду, якщо можна створити унікальний витвір архітектурного мистецтва?

При розробці проекту архітектори намагалися зробити майбутній житловий комплекс максимально "невагомим" - при його дійсно вражаючих габаритах. Звідси – і округлі форми, і каскадна структура, і велика кількість скла і світлих відтінків...

Якщо ж дивитися з практичної точки зору, це дозволило не тільки створити дійсно красиву будівля, а й суттєво збільшити кількість квартир з видовими вікнами і просторими терасами.

Але найважливіше, що вплинуло на остаточний проект ЖК "Арія" - це наші зобов'язання перед майбутніми сусідами і перед містом. Справа в тому, що навколо нашого об'єкта розташовані досить невисокі будівлі – 5-9-поверхові споруди. І при розробці проекту архітектори орієнтувалися на принциповий для компанії "Geos" момент: ні в якому разі не порушувати інсоляцію і не нашкодити будинкам довкола. Важливо було повністю дотримуватися нових містобудівних обмежень.

Тож каскади, які стали візитною карткою ЖК "Арія", з'явилися завдяки інсоляційній карті. Фактично, архітектори обігравали майбутній зовнішній вигляд будинку, орієнтуючись на зручність жителів цього району і існуючі містобудівні обмеження. І зуміли у досить жорстких рамках, в які ми були поставлені, створити щось прекрасне, справжній каскадний водоспад зі скла і металу.

- Поки побачити цю красу ми можемо тільки на візуалізації проекту – адже будівництво ще триває. Який відсоток готовності? Коли плануєте завершити будівництво? Чи вплинув на початкові терміни здачі в експлуатацію будинку жорсткий карантин в Україні?

- Попри карантин, станом на сьогодні ми не тільки не вибилися зі строків – ми навіть їх трішечки випереджаємо. Зараз виконано більше 50% робіт: побудовано 16 поверхів, йде будівництво підземного паркінгу.

До речі, підземний паркінг – це предмет нашої особливої гордості. Адже в сучасному Києві, та ще й в центральній його частині, питання де припаркувати машину особливо актуальне. Бо ж умови паркування з кожним днем стають дедалі жорсткішими, а місць, де можна залишити авто без ризику, що його відвезе евакуатор – все менше. У центральних районах Києва, наприклад, паркування на вулицях і у дворах практично повсюдно заборонене.

Ми передбачили в ЖК "Арія" максимальну кількість паркінгів відносно побудованих метрів. Це співвідношення відповідає всім існуючим нормам. Незважаючи на те, що часто при будівництві житлового комплексу паркінг стає тією статтею, на якій забудовник намагається максимально заощадити – ми не пішли цим шляхом.

Підземний паркінг обладнаний постійно діючою припливно-витяжною вентиляцією і колесовідбійниками. А інвесторам, які відразу оплачують 100% вартості квартири, ми навіть готові надати певні знижки на придбання паркомісць.

Словом, будуємо дуже активно, в цьому легко переконатися, зайшовши на сайт житлового комплексу: там розміщена онлайн-трансляція з будівельного майданчика.

- А як вам це вдається? Адже практично 95% будівельних компаній в Україні вимушено вибилися з анонсованих термінів будівництва?

- Ми просто не припиняли будувати наш житловий комплекс ні на один день. Це – дійсно один з найбільш амбітних проектів нашої компанії. І ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб його реалізувати. Для нас це вкрай важливо. Адже мова йде про довіру наших інвесторів – як в ЖК "Арія", так і в інших проектах. Зберегти цю довіру і бездоганну репутацію дійсно надійного забудовника для нас – найважливіше.

- І все ж, як компанії вдається випереджати терміни будівництва в таких непростих умовах?

- Кожну кризу ми сприймаємо, перш за все, як виклик. Цей – не став винятком. І ми цей новий виклик прийняли. Вчасно провели оптимізацію робочих процесів. Правильно вибудували пріоритети. І саме завдяки цьому стійко проходимо нинішній далеко не легкий для будівельного бізнесу період.

- На сайті ЖК "Арія" анонсується максимальне збільшення відсотка видових квартир. Наскільки це вдалося? Що будуть бачити з вікон квартир майбутні мешканці цього ЖК?

- Так, дійсно, ми поставили перед собою завдання максимально відкрити панорамні види з якомога більшої кількості наших квартир. Це дуже непросте завдання. Але якраз таки завдяки тим архітектурним рішенням, з яких ми починали нашу розмову, його вдалося виконати максимально повно: практично з усіх квартир нашого ЖК видно центр Києва!

З квартир, розташованих у першій, найвищій секції, відкриваються захоплюючі панорамні види на київські схили, Батьківщину-матір і ботанічний сад. Жителі другої секції зможуть щодня насолоджуватися видом на Дніпро і урбаністичними пейзажами. Третя секція виходить на південно-західну сторону – і тут найзручніше милуватися київської панорамою. Особливо запаморочлива вона ввечері, коли центр столиці потопає у вогнях.

Тож – так, нам дійсно вдалося те, чого ми хотіли домогтися.

- Житло в центрі Києва, та ще й з шикарним видом з вікон – задоволення не найдешевше. Наскільки вигідно інвестувати кошти саме в ЖК "Арія"? Наскільки вигідною може бути перепродаж або здача в оренду квартир в цьому будинку?

- Купівля квартири в ЖК "Арія" може стати дуже вигідною інвестицією. По-перше, завдяки унікальному розташуванню будинку: він знаходиться у пішій доступності відразу до двох станцій метро: "Дружби народів" і "Либідської". Поруч з будинком дуже розвинена інфраструктура – тут повно торгових центрів, спортзалів, ресторанів, - всього, що необхідно сучасному жителю мегаполісу для комфортного життя.

Аналізуючи продажі, можу сказати, що квартири в ЖК "Арія" користуються популярністю як у тих, хто купує житло для себе і сім'ї, так і у тих, хто має намір їх використовувати для бізнесу.

І ми постаралися максимально врахувати всі інтереси – і запропонувати оптимальні варіанти на всі випадки життя.

Наприклад, для тих, хто має намір згодом здавати житло в оренду – ми передбачили однокімнатні квартири площею від 37 до 50 кв.м. А любителям панорамних квартир ми пропонуємо двокімнатні квартири площею від 63 до 81 кв м. З їх вікон відкриваються шикарні види на ботанічний сад.

Якщо ж говорити про цифри, безумовно, найвигідніша ціна – на старті продажів. Ми станом на сьогодні побудували вже 50% будинку. З моменту початку будівництва ціни вже виросли на 25%. Так що наші перші інвестори вже отримали непоганий прибуток.

А до моменту здачі в експлуатацію прибутковість цього будинку, за найскромнішими підрахунками, може досягти 50-70%. Так що це дійсно вигідне вкладення коштів.

- Однією з труднощів, з якими стикаються жителі Печерська, є складності з під'їздом до будинку, особливо в годину пік. Наприклад, якщо рух на бульварі Дружби народів ускладнено, люди просто не можуть доїхати додому. Така проблема точно є у жителів протилежної від Будинку меблів боку. Наскільки вона критична для тих, хто буде жити в "Арії"? Чи є хоча б один альтернативний під'їзд до будинку?

- Є – і не один. До будинку можна під'їхати декількома шляхами. Найбільш зручно, крім в'їзду з боку бульвару Дружби Народів, під'їжджати з вулиці Івана Павла, 2.

- Судячи з інформації, зазначеної на сайті ЖК, в компанії врахували тенденцію до підвищення попиту на квартири з високими стелями: вони в "Арії" сягають 3 м. Які ще побажання потенційних інвесторів ви реалізували при проектуванні цього будинку?

- Ми максимально вивчаємо запити потенційних інвесторів, всі їхні побажання перед початком проектування кожного нашого житлового комплексу. Результати аналізу попиту в сукупності з нашим багаторічним досвідом в будівництві житла дозволяють максимально правильно спроектувати майбутні квартири.

Зокрема, при проектуванні ЖК "Арія" ми дійсно врахували той факт, що зараз люди хочуть, щоб стелі в їх квартирах були якомога вищими. Крім того, ми забезпечили для них певну свободу самовираження і індивідуальності. Завдяки раціональним планувальним рішенням, запропонованим авторами проекту, кожну квартиру її майбутній власник зможе переробити під себе: вам доступні щонайменше 2-3, а то і 4 варіанти перепланувань. Адже ми максимально дотримуємося принципу "оупен спейс" у плануваннях квартир ЖК "Арія".

Ну і, безумовно, панорамні вікна, яких в нашому будинку – рекордна кількість – також з'явилися завдяки тому, що для наших потенційних клієнтів їх наявність важлива.

При проектуванні будинку в цілому і кожної квартири зокрема, ми намагалися зробити максимум можливого для того, щоб люди, які будуть тут жити, відчували максимальний комфорт при будь-яких ситуаціях. І щоб навіть у такий складний період, яким стала для українців вимушена багатотижнева самоізоляція через пандемію коронавірусу, вони не відчували себе в'язнями у власних квартирах. І щоб у власному будинку вони мали всі можливості для того, щоб бути щасливими.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!