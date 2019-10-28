У Чорнобилі затримали росіян: з'ясувалося, що з ними буде

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції затримали групу сталкерів, серед яких були двоє росіян.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

"Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, спільно з прикордонниками поблизу відселеного м. Прип’ять було виявлено сім сталкерів, 19-річний житель Житомирської області, 22-річний житель Київської області, 27-річний житель Києва, жителі Запоріжжя 25 та 26 років та двоє росіян 24 та 33 років, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму", - написано в повідомленні.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також поліція зони ЧАЕС направила подання щодо громадян РФ в Державну міграційну службу щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

У Чорнобилі затримали сталкерів

У Чорнобилі затримали сталкерів

У Чорнобилі затримали сталкерів

Як писав OBOZREVATEL, Чорнобильську зону відчуження за 8 місяців цього року відвідали 74671 осіб, а серед іноземців найбільше це місце цікавить громадян Великобританії.

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