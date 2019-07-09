"Тютюновий король" Києва: спливли кричущі факти про Холодова зі "Слуги народу"

Скандальний кандидат у народні депутати від "Слуги народу", кум Віктора Медведчука Андрій Холодов підім'яв під себе більшу частину Т-кіосків у Києві.

Про це OBOZREVATEL повідомило обізнане джерело. За його словами, Холодов веде справжню війну з іншим гравцем на столичному ринку Миколою Ганулом, власником компанії "Ганул".

"Вони намагаються підім'яти під себе якомога більше місць для продажу сигарет. Нагадаю, що у нас є МАФи із різним функціональним призначенням. Так от, вони намагаються по максимуму міняти функціональне призначення на продаж сигарет. Ще між Холодовим і Ганулом ішла війна за "Союздрук". Як ви розумієте, продавати пресу ніхто не хоче, набагато вигідніше — сигарети", — пояснив наш співрозмовник.

Він зазначив, що місто зі свого боку намагалося зберегти якомога більше місць для продажу преси.

Холодов на тлі своєї розкішної вілли у Відні

"Війни Холодова і Ганула йшли на різних ринках — по лінії МАФів, а також зупинкових комплексів. Вважається, що у сфері зупинкових комплексів Холодов розгромно переміг. Також у них триває боротьба за перші поверхи — маленькі приміщення, де можна організувати пункти з продажу сигарет", — підсумувало джерело.

Зазначимо, "Союздрук" — підприємство, яке протягом 80-ти років забезпечувало киян і гостей столиці газетно-журнальної продукцією, допомагаючи столичній владі у реалізації конституційного права громадян на інформацію. Але в результаті дій Холодова "Союздрук" вже з великою натяжкою можна назвати агентством із реалізації ЗМІ.

"Підійшов до кіоску "Преса" купити "Урядовий кур'єр". Газет немає, запропонували взяти Marlboro. Таке явище — результат роботи тютюнових монстрів, які забивають сигаретами всі вітрини. Давайте вже в молочних магазинах і Дитячому світі поставимо сигарети, чого розмінюватися на дрібниці? Така модель поширення сигарет вписується у соціальну місію тютюнових компаній?" — обурився журналіст Євген Плінський.

У бесіді з OBOZREVATEL член ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси Сергій Чернявський пояснив, що тютюн почав витісняти з вітрин пресу у 2008 році.

"Раніше 40-60% доходів мережі становили маркетингові платежі. Але у 2008 році ці платежі почали відходити, і мережі, по суті, перейшли під контроль тютюнників. Преса присутня лише на задньому плані. Законодавчо ніде не закріплений асортимент: скільки має бути видань, а скільки тютюну. Українська асоціація преси намагалася це закріпити, але не вдалося", — наголосив Чернявський.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":

Холодов відомий як "король тютюнових кіосків" . За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" у 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнеспартнер Холодова — Леся Василівна Васильченко — є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власниками ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

Холодов має подвійне громадянство . Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", — заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більше 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповіді від них не надійшло.

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