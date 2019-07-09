"Тютюновий король" Києва: спливли кричущі факти про Холодова зі "Слуги народу"

Скандальний кандидат у народні депутати від "Слуги народу", кум Віктора Медведчука Андрій Холодов підім'яв під себе більшу частину Т-кіосків у Києві.
Про це OBOZREVATEL повідомило обізнане джерело. За його словами, Холодов веде справжню війну з іншим гравцем на столичному ринку Миколою Ганулом, власником компанії "Ганул".
"Вони намагаються підім'яти під себе якомога більше місць для продажу сигарет. Нагадаю, що у нас є МАФи із різним функціональним призначенням. Так от, вони намагаються по максимуму міняти функціональне призначення на продаж сигарет. Ще між Холодовим і Ганулом ішла війна за "Союздрук". Як ви розумієте, продавати пресу ніхто не хоче, набагато вигідніше — сигарети", — пояснив наш співрозмовник.
Він зазначив, що місто зі свого боку намагалося зберегти якомога більше місць для продажу преси.
Холодов на тлі своєї розкішної вілли у Відні
"Війни Холодова і Ганула йшли на різних ринках — по лінії МАФів, а також зупинкових комплексів. Вважається, що у сфері зупинкових комплексів Холодов розгромно переміг. Також у них триває боротьба за перші поверхи — маленькі приміщення, де можна організувати пункти з продажу сигарет", — підсумувало джерело.
Зазначимо, "Союздрук" — підприємство, яке протягом 80-ти років забезпечувало киян і гостей столиці газетно-журнальної продукцією, допомагаючи столичній владі у реалізації конституційного права громадян на інформацію. Але в результаті дій Холодова "Союздрук" вже з великою натяжкою можна назвати агентством із реалізації ЗМІ.
"Підійшов до кіоску "Преса" купити "Урядовий кур'єр". Газет немає, запропонували взяти Marlboro. Таке явище — результат роботи тютюнових монстрів, які забивають сигаретами всі вітрини. Давайте вже в молочних магазинах і Дитячому світі поставимо сигарети, чого розмінюватися на дрібниці? Така модель поширення сигарет вписується у соціальну місію тютюнових компаній?" — обурився журналіст Євген Плінський.
У бесіді з OBOZREVATEL член ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси Сергій Чернявський пояснив, що тютюн почав витісняти з вітрин пресу у 2008 році.
"Раніше 40-60% доходів мережі становили маркетингові платежі. Але у 2008 році ці платежі почали відходити, і мережі, по суті, перейшли під контроль тютюнників. Преса присутня лише на задньому плані. Законодавчо ніде не закріплений асортимент: скільки має бути видань, а скільки тютюну. Українська асоціація преси намагалася це закріпити, але не вдалося", — наголосив Чернявський.
Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":
Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" у 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу. Бізнеспартнер Холодова — Леся Василівна Васильченко — є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власниками ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".
Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.
Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" із посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", — заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.
За даними "Страни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили у змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.
Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більше 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповіді від них не надійшло.
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