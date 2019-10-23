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23 жовтня • оновлено в 17:53
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Смог у Києві: у Кличка назвали причину дивного туману

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Підозрілий туман, який вже кілька днів спостерігається в Києві, викликаний особливостями температурного режиму в жовтні.

Таку заяву зробили в середу, 23 жовтня, в пресслужбі Київської міської держадміністрації.

"Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися", – сказано в повідомленні.

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Туман у Києві: в КМДА сказали, чому виник смог

Туман у Києві: в КМДА сказали, чому виник смог

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При цьому, влада Києва запевнила, що перевищень концентрації чадного газу в столиці не фіксували. Там же, де помітили найгустіший туман, його зв'язали також із великим трафіком автомобілів у певних районах Києва.

"Плюс до погодних умов зараз триває сезон масового опадання листя, підготовки полів до зимового періоду. Спостерігаються величезні масштаби спалювання листя в приватних секторах", – додали в пресслужбі.

У КМДА також опублікували правила поведінки в умовах задимленості.

Смог у Києві: у Кличка назвали причину дивного туману

Пресслужба КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні був зафіксований найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю або США.

OBOZREVATEL докладно дізнався, чому країну накрив смог. Ймовірні причини цього – промислові викиди, а також горіння торфовищ і звичка українців восени масово спалювати листя.

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Місце
Україна Київ
Тег
Туман в Києві
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Dell Alex
Dell Alex
"Подозрительный туман" )))))))))))))))) Спасибо, это в мемориз )) Я теперь эту шутку буду каждую весну и осень вспоминать ))) Ребят, вы хоть раз, хоть один день в школу ходили? Судя по фразе "подозрительный туман" - нет )))) "Никогда не было и вот опять" (с)
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