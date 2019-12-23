Цинічна афера: в скандальну "справу Фукса" увійшов ще один "гравець"

Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення призупинити розгляд апеляційного провадження за заявою КП "Київський метрополітен" у зв'язку з тим, що в справу увійшов новий "гравець".

Що відбувається зі скандальною справою про грабіж київського метро – в публікації OBOZREVATEL.

17 грудня відбулося судове засідання щодо взаємин КП "Київський метрополітен" і ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія", в результаті яких підземка виявилася в колосальних боргах. Iз бюджету йдуть суми з багатьма нулями, метро Києва вже опинялося на межі зупинки і була підвищена вартість проїзду. Сама можливість зупинки столичного метро, як розумієте, це вже НП.

Метро Києва

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення про відкриття апеляційного провадження за заявою КП "Київський метрополітен".

Комунальне підприємство наполягало на переглядi за нововиявленими обставинами постанови Київського апеляційного господарського суду за позовом "Австро-Угорської Лизингової компанії" (раніше – Укррослізинг").

17 грудня суд прийняв чотири ухвали. Одна з них – призупинити розгляд апеляційного провадження. Однак "зради" тут немає.

Як розповів OBOZREVATEL начальник юридичного відділу КП "Київський метрополітен" Володимир Бабенко, призупинено розгляд за заявою КП оскільки в справі з'явилася ще одна сторона – Державна казначейська служба зі скаргою на рішення судів, що стосуються укладеної мирової угоди між метрополітеном та "Австро-Венгерською лізинговою компанією".

Саме ця угода, по суті, і легалізувала цинічну аферу, вигодонабувачем якої став російсько-український олігарх Павло Фукс.

У 2009-2010 компанія Фукса "Укррослізинг" продала київському метрополітену 100 вагонів в лізинг по захмарною ціною, а в 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже 2 млрд гривень. З них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір вже після його підписання.

Однак нещодавно правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів. Також він заборонив київському метрополітену перераховувати "заборгованість" .

Підставою стало те, що в ході розслідування кримінального провадження прокуратура і поліція прийшли до висновку: в 2017-2018 роках КП "Київський метрополітен" необґрунтовано перерахував компанії Фукса більше трьохсот мільйонів гривень.

Павло Фукс Колаж

При цьому сума коштів, які підлягають подальшому стягненню з київської підземки, становить понад 600 мільйонів грн.

Рішення суду від 17 грудня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

арешт рахунків боляче вдарила по вигодонабувачів афери. Австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афільовані з Фуксом "Австро-Угорської Лизинговой компанії") поскаржився Зеленському на суддів.

Після цього судді масово почали брати самовідвід.

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