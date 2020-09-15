Трусило понад дві години: місцеві жителі й експерти "посперечалися" про вибух у Чабанах

У районі Чабанів Київської області в ніч на вівторок, 15 вересня, трапився вибух труби міжнародного газопроводу, який місцеві жителі оцінили як "землетрус".

Про реакцію жителів селища Чабани написало видання Страна. Воно також навело кілька версій інциденту.

За словами жителя Чабанів Сергія Цюпи, він почув дуже гучний звук, схожий на вибух.

"Був дуже гучний звук у вигляді вибуху, а після цього почався землетрус, який тривав понад дві години", – розповів Цюпа.

Його будинок розташований у 300 метрах від епіцентру, тому в ньому потріскалися стіни. А ось запаху газу чоловік не відчув, хоча відразу зрозумів, що вибухнуло.

"Найстрашніше було після вибуху. Почалася капітальна вібрація, всі двері в будинку рухалися в різні боки. На другому поверсі потріскалися стіни. Схопили з дружиною все, що було, одяглися на босу ногу і вибігли на вулицю. Я ще встиг написати пост у Facebook, щоб сусіди евакуювалися, а то вони всі вийшли на вулицю і стояли курили сигарети", – розповів Цюпа.

Він також зазначив, що рятувальники приїхали дуже пізно.

"З моменту мого першого дзвінка до моменту перекриття газу минуло майже дві години, це нонсенс. Ніхто не міг узяти на себе відповідальність перекрити газ", – сказав чоловік.

Який газопровід розірвало?

На офіційному сайті Чабанівської селищної ради повідомили, що відбулася розгерметизація газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород".

"Тільки що в Чабанах трапилася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой – Помари – Ужгород), який постачає газ на Європу і проходить через поля Чабанів. Трапився потужний вихід газу в довкілля", – йдеться в повідомленні.

Місцева влада повідомила, що ситуацію вдалося взяти під контроль, на газопровід встановили заглушку і припинили постачання газу. Місцевих жителів закликали не панікувати і за потреби дотримуватися вказівок співробітників надзвичайних служб.

А ось пресслужба компанії "Оператор ГТС України" заявила, що йдеться про магістральний газопровід КЗУ-1 ("Київ – Захід України"), який використовується для транспортування газу від газодобувних підприємств у східних областях України до підземних газосховищ на заході країни.

КЗУ-1 веде з Шебелинського родовища до Харківської області. Його побудовано на початку 70-х років.

За даними компанії, зараз постачання газу для споживачів організовано через інші газопроводи. А ситуація "жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС".

"Щойно диспетчери отримали сигнал про падіння тиску, ділянка газопроводу, на якій трапилася аварія, була від'єднана, і витік локалізували. Було оперативно організовано перемикання на інші газопроводи, тому транспортування газу споживачам не припинялося", – зазначили в компанії.

Версії вибуху газопроводу в Чабанах

Уранці 15 вересня експерт у галузі енергетики Дмитро Марунич написав у Facebook, що більш імовірна версія "Оператора ГТС України" – вибухнув КЗУ-1, а не Уренгой – Помари – Ужгород.

На його думку, причиною аварії могла стати довга відсутність ремонтних робіт.

"Загалом, радості від цього мало, бо, незважаючи на бравурні заяви керівництва Оператора ГТС України і Нафтогазу, успіхів у роботі поки досягнуто переважно в справі підвищення особистих доходів. А масштабна модернізація (читай: ремонт), зокрема лінійної частини, планувалася ще за Азарова в 10 році", – написав Марунич.

У коментарях він додав, що внаслідок аварії в повітря пішли мільйони. Також він повідомив, що газопровід було заповнено російським газом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі Чабанів Київської області в ніч на вівторок, 15 вересня, трапився розрив газової труби, яка постачає російський газ до ЄС. Як повідомили місцеві жителі, звук, що виник унаслідок розгерметизації газопроводу, було чути в кількох населених пунктах.

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