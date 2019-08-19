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Труси на дзеркалі і горілка в салоні: в Києві водій Mercedes відключився на ходу. Фото і відео

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У Києві біля будівлі Національного банку патрульним довелося розбити скло автомобіля Mercedes із російською реєстрацією, щоб звільнити з нього водія в несвідомому стані.

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Fаcebook. Інцидент трапився на перетині вулиць Садова та Інститутська (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в машині знайшли відкриту пляшку горілки "Абсолют". Крім того, в салоні також помітили букет квітів і жіночу білизну на дзеркалі.

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У Києві водій Mercedes відключився на ходу

У Києві водій Mercedes відключився на ходу

Facebook "Київ Оперативний"

У Києві водій Mercedes відключився на ходу

У Києві водій Mercedes відключився на ходу

Facebook "Київ Оперативний"

Як уточнив прессекретар патрульної поліції Києва Роман Мартинюк у коментарі "Українській правді", правоохоронці викликали на місце події медиків, які госпіталізували чоловіка. Встановити його особу, а також перевірити на алкогольне сп'яніння не вдалося, оскільки до тями водій так і не прийшов.

Поліцейський зазначив, що в лікарні у чоловіка візьмуть зразки крові, щоб з'ясувати, чи був він п'яним.

У Києві водій Mercedes відключився на ходу

У Києві водій Mercedes відключився на ходу

Facebook "Київ Оперативний"

У Києві водій Mercedes відключився на ходу

У Києві водій Mercedes відключився на ходу

Facebook "Київ Оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на мосту Метро водій таксі Uklon заснув за кермом і влетів у стовп із пасажиром у салоні.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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