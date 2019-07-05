Труп знайшли в кукурудзі: під Києвом жорстоко вбили співробітницю Верховної Ради

Під Києвом вбили 66-річну Антоніну Шпір, яка працювала гардеробницею в Верховній Раді.

Як передає ТСН, жінку шукали кілька днів з того моменту, як вона поїхала на дачу в Деминівку і перестала відповідати на телефонні дзвінки.

Вбивство сталося в кінці червня, її тіло знайшли в кукурудзяному полі. Злочинець задушив жінку і вкрав її сумку.

"Мотузка була професійно вузлами пов'язана, працював в рукавичках. Ми всі тут ніколи не боялися – йшли через поле, тихо, спокійно було", - розповіли жителі села.

Правоохоронці встановлюють подробиці злочину, поки що зачіпок про вбивцю немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Вінницькій області загинув 37-річний учасник АТО, який впав у яму з трупними отрутами.

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