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Труп знайшли в кукурудзі: під Києвом жорстоко вбили співробітницю Верховної Ради

26.7тЧитати матеріал російською

Під Києвом вбили 66-річну Антоніну Шпір, яка працювала гардеробницею в Верховній Раді.

Як передає ТСН, жінку шукали кілька днів з того моменту, як вона поїхала на дачу в Деминівку і перестала відповідати на телефонні дзвінки.

Вбивство сталося в кінці червня, її тіло знайшли в кукурудзяному полі. Злочинець задушив жінку і вкрав її сумку.

"Мотузка була професійно вузлами пов'язана, працював в рукавичках. Ми всі тут ніколи не боялися – йшли через поле, тихо, спокійно було", - розповіли жителі села.

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Правоохоронці встановлюють подробиці злочину, поки що зачіпок про вбивцю немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Вінницькій області загинув 37-річний учасник АТО, який впав у яму з трупними отрутами.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Brodskyi Andrii
Brodskyi Andrii
Что-то лишнее узнала или была информатором.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Она слишком много знала..
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Сотрудница из Верховной Рады?Гардеробщица?Вот если бы в кукурузе нашли депутата и его "сотрудника".....А так,"сотрудница" кого,кухарки из ВР,или уборщицы? Обыкновенная бытовуха.
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