Труни та "вантаж 200": кияни вийшли на протест під посольство РФ

У Києві біля посольства Росії 2 травня люди зібралися на акцію проти агресії РФ в Україні.

Учасники прикріпили до воріт картонні труни з написом "Вантаж 200. ПВК "Вагнера", над якими повісили фотографії найманців, загиблих в Сирії та на Донбасі. Всю композицію завершує напис" ІхТамНет ". Відповідне відео опублікував в Twitter учасник заходу Вася Барабаненко.

За даними Укрінформ, організували акцію протесту "Молоді патріоти України". Мітинг під будівлею російського посольства проходив мирно. Його учасники закликали президента РФ Володимира Путіна припинити відправляти своїх солдатів на смерть.

"Тут на них чекає тільки смерть, тому що наші солдати тут захищають нашу Батьківщину", - сказав у гучномовець учасник мітингу.

Акцію приурочили до початку фінального етапу чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії з 14 червня.

Акція під посольством РФ у Києві

Акція під посольством РФ у Києві

Акція під посольством РФ у Києві

Акція під посольством РФ у Києві

Акція під посольством РФ у Києві

Акція під посольством РФ у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 травня по всьому світу люди вийшли на масову акцію на підтримку української політв'язня в РФ Олега Сенцова.