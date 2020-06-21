Тріснула навіть земля: в ДСНС розповіли про вибух на київських Позняках
Ударною хвилею "роздуло" верхні поверхи
Вибух у багатоповерховому будинку на Позняках у Києві був настільки потужним, що вибухова хвиля "пройшла по землі", залишивши тріщину.
Як пише "Сегодня" з посиланням на главу відділу комунікації столичного управління ДСНС Світлану Водолагу, пошкоджено квартири навіть найвищих поверхів будинку.
"Від будинку, де стався вибух, і до сусіднього – в землі з'явилася тріщина. Тобто ударна хвиля була досить сильною. Які комунікації там пролягають, зараз з'ясовується", – сказала вона.
За словами Водолаги, вибух був швидше за все на шостому поверсі.
"Він був досить потужним, щоб не просто знищити квартири зверху і знизу, але і пошкодити сусідні. Тобто, квартир на шостому і сьомому поверхах фактично немає. Восьмий поверх без підлоги. П'ятий і четвертий – провалені. Але, крім того, постраждали квартири на 9 і 10 поверхах. Вибуховою хвилею "роздуло" бетонні плити цих квартир – вгору і назовні. І такі пошкодження спостерігаються не тільки на цьому стояку, а й на сусідніх", – відзначили в ДСНС.
У зв'язку з тим, що є небезпека обвалення, рятувальники гранично уважні і чекають на висновки експертів з будівництва та архітектури, наскільки небезпечними є пошкодження і наскільки безпечно проводити пошуково-рятувальні роботи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дарницькому районі Києва приблизно о 10-й годині 21 червня стався вибух газу в дев'ятиповерхівці. В результаті було пошкоджено декілька поверхів. За даними управління ДСНС у столиці, двоє людей загинули.
Під час вибуху уламки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.
Співробітники ДСНС діють дуже обережно, оскільки пошкоджено опорні конструкції будівлі. Є загроза обвалу 9-10 поверхів.
У МВС розглядають дві версії вибуху.