Тріснула навіть земля: в ДСНС розповіли про вибух на київських Позняках

Вибух у багатоповерховому будинку на Позняках у Києві був настільки потужним, що вибухова хвиля "пройшла по землі", залишивши тріщину.

Як пише "Сегодня" з посиланням на главу відділу комунікації столичного управління ДСНС Світлану Водолагу, пошкоджено квартири навіть найвищих поверхів будинку.

"Від будинку, де стався вибух, і до сусіднього – в землі з'явилася тріщина. Тобто ударна хвиля була досить сильною. Які комунікації там пролягають, зараз з'ясовується", – сказала вона.

За словами Водолаги, вибух був швидше за все на шостому поверсі.

"Він був досить потужним, щоб не просто знищити квартири зверху і знизу, але і пошкодити сусідні. Тобто, квартир на шостому і сьомому поверхах фактично немає. Восьмий поверх без підлоги. П'ятий і четвертий – провалені. Але, крім того, постраждали квартири на 9 і 10 поверхах. Вибуховою хвилею "роздуло" бетонні плити цих квартир – вгору і назовні. І такі пошкодження спостерігаються не тільки на цьому стояку, а й на сусідніх", – відзначили в ДСНС.

У зв'язку з тим, що є небезпека обвалення, рятувальники гранично уважні і чекають на висновки експертів з будівництва та архітектури, наскільки небезпечними є пошкодження і наскільки безпечно проводити пошуково-рятувальні роботи.

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