''Тримали на морозі та погрожували!'' У Києві поліцейських звинуватили у ''свавіллі''

Киянка Олена Смирнова повідомила, що зіткнулася з поліцейським свавіллям. З її слів, на неї та чоловіка тиснули органи правопорядку, погрожуючи кримінальною справою.

За словами Смирнової, копи звинуватили її чоловіка Олексія Воробченка спершу у скоєнні наїзду на пішохода, а потім і шахрайстві. У Facebook вона написала, що інцидент із поліцією стався біля столичного ТРЦ "Блокбастер" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"При виході ми побачили людей у штатському, які оточили машину, і вони почали наїжджати на Льошу, але стаття звинувачення вже змінилася, тепер це стало нібито шахрайство. Ніхто з них не назвався і не показав ні документи, ні орієнтування на машину. Трохи пізніше на вимогу Льоші вони все ж дали свої ПІБ та посади", — розповіла киянка.

Жінка на місце викликала патрульних, оскільки поліцейські були у цивільному. Після прибуття копів підтвердилося, що поліцейські, які проводили "затримання", працюють у Подільському РУВС.

Смирнова опублікувала імена поліцейських:

— Сінюченко Олег Михайлович, помічник оперуповноваженого, посвідчення дійсне до 19.08.2020.

— Грищенко Максим Юрійович до 09.01.2023, номер жетона поліцейського 0001088

— Кім Денис Володимирович, номер жетона поліцейського 0001044

— Моргун Ілля Сергійович, слідчий, до 24. 04.2022

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

"Вони нас більше години тримали на морозі, і мені, і Льоші стало погано — підскочив тиск, у мене ще й температура, хоча я тільки почала видужувати, ми викликали швидку, нам надали допомогу, і відвезли у 8-му лікарню. Біля машини на цей час залишилися мої батьки з ключами. Льошу з лікарні просто забрали ці перевертні в погонах, погрожували, що вдягнуть на нього наручники. Хоча жодного разу чітко сформулювати причину затримання вони не змогли. Машину тим часом забрали на штрафмайданчик там же, на Хорива, 20", — продовжила Смирнова.

Подальше спілкування відбувалося в Подільському РУВС, куди приїхав адвокат. З'ясувалося, що затримання відбувалося за статтею 208, а потім пред'явили 190, ч. 4 — шахрайство (Скоєне в особливо великих розмірах або організованою групою).

"Звісно ж, ніяких свідків у відділенні не було. Нібито якась жінка сідала в нашу машину і міняла велику суму грошей і їй дали фальшиві гривні. Жодних доказів. При цьому, що найсмішніше, час затримання Льоші зазначений раніше, ніж час складання протоколу, який ніби як підстава для затримання, хоча за такою статтею і при такій сумі мали спочатку провести обшук квартири, чого не було зроблено. Без адвокатів Льоша не відповідав на запитання, після приїзду розповів, де був цього дня і що у нього є свідки, які можуть підтвердити його місцеперебування", — повідомила киянка.

Також вона наголосила, що в поліції у чоловіка відібрали шарф і шнурки. При цьому сказали привести теплий одяг, оскільки в камері холодно, розповіла українка.

Потім Смирнова в соцмережі дописала, що її чоловіка вже відпустили, видавши документ, що претензій немає. Авто також повернули зі штрафмайданчика.

"Далі ми будемо: писати з адвокатом скарги на цих мудаків, зокрема заступник начальника Подільського РУВС, і подаватимемо до Європейського суду з прав людини. Після таких історій я не вірю в майбутнє нашої країни і все більше розумію людей, які її залишають назавжди, адже в будь-який час просто на вулиці тебе можуть безпідставно звинуватити і посадити в КПЗ, посилаючись на міфічних свідків", — підсумувала вона.

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

Киянка поскаржилася на свавілля поліції Facebook

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