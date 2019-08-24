"Тисячі! Море!" З'явилися видовищні фото і відео Ходи захисників України

У Києві на Марш захисників України вийшли десятки тисяч осіб. Учасники публікують видовищні фото і відео.
Як відомо, акція була організована ветеранами війни на Донбасі, волонтерами та громадськими активістами альтернатива параду, який був скасований рішенням президента України Володимира Зеленського. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Люди вигукують "Слава Україні" і дякують військовим за їх боротьбу на сході України.
Facebook Мирослава Гая
Волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці в Facebook висловив захоплення Ходою і вказав, що вона стала масовою. "Я такого не пам'ятаю з часів Майдану! Тисячі! Море!" – написав він.
Facebook Мирослава Гая
Facebook Мирослава Гая
Facebook Мирослава Гая
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео неприємного інциденту під час промови президента України Володимира Зеленського на Ході Гідності до Дня Незалежності в Києві.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".