"Тисячі! Море!" З'явилися видовищні фото і відео Ходи захисників України

У Києві на Марш захисників України вийшли десятки тисяч осіб. Учасники публікують видовищні фото і відео.

Як відомо, акція була організована ветеранами війни на Донбасі, волонтерами та громадськими активістами альтернатива параду, який був скасований рішенням президента України Володимира Зеленського. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Люди вигукують "Слава Україні" і дякують військовим за їх боротьбу на сході України.

Facebook Мирослава Гая

Волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці в Facebook висловив захоплення Ходою і вказав, що вона стала масовою. "Я такого не пам'ятаю з часів Майдану! Тисячі! Море!" – написав він.

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Facebook Мирослава Гая

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео неприємного інциденту під час промови президента України Володимира Зеленського на Ході Гідності до Дня Незалежності в Києві.

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