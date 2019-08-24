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"Тисячі! Море!" З'явилися видовищні фото і відео Ходи захисників України

25.6т Читати матеріал російською

У Києві на Марш захисників України вийшли десятки тисяч осіб. Учасники публікують видовищні фото і відео.

Як відомо, акція була організована ветеранами війни на Донбасі, волонтерами та громадськими активістами альтернатива параду, який був скасований рішенням президента України Володимира Зеленського. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Люди вигукують "Слава Україні" і дякують військовим за їх боротьбу на сході України.

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"Ведмеді на велосипедах будуть?" У мережі висміяли підготовку ходи Зеленського до Дня Незалежності

"Тисячі! Море!" З'явилися видовищні фото і відео Ходи захисників України

Facebook Мирослава Гая

Волонтер Мирослав Гай на своїй сторінці в Facebook висловив захоплення Ходою і вказав, що вона стала масовою. "Я такого не пам'ятаю з часів Майдану! Тисячі! Море!" – написав він.

"Тисячі! Море!" З'явилися видовищні фото і відео Ходи захисників України

Facebook Мирослава Гая

"Тисячі! Море!" З'явилися видовищні фото і відео Ходи захисників України

Facebook Мирослава Гая

"Тисячі! Море!" З'явилися видовищні фото і відео Ходи захисників України

Facebook Мирослава Гая

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали відео неприємного інциденту під час промови президента України Володимира Зеленського на Ході Гідності до Дня Незалежності в Києві.

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Тема
День Незалежності
Місце
Україна Київ
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Тарасенко Олег , убийц и костоломов Росгвардии фиксировали при разгоне мирных митингов в Москве . А вы , ольгинские тролли , всем своим коллективом видели хоть одну рамку - металлоискатель ? Хоть в трансляции с Украины посмотрите как выглядит право на свободу демонстраций .
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Благодаря современным технологиям все убийцы мирного населения Донбасса зафиксированы документально!
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