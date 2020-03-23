Тільки з пропуском і маскою: OBOZREVATEL дізнався, як в Києві дотримуються обмеження в транспорті. Фото і відео

З понеділка, 23 березня, в Києві ввели обмеження на пересування громадського транспорту - розвозити будуть тільки співробітників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Зайти в транспорт можна тільки за спеціальним пропуску.

OBOZREVATEL поспілкувався в водіями маршруту 56-Д, що курсує від проспекту Палладіна до станції метро "Либідська" і дізнався, відповідально кияни поставилися до обмежень.

Як розповів водій Олександр, люди свідомо поставилися до заборони. Він розвозив лікарів співробітників поліції, ГСЧС і так далі. Працювати він буде до 22:00. Його слова підтвердив і інший водій - Олег. За його словами, вранці навіть не було видно великі черги.

водій Олександр

"В основному обмеження дотримуються, заходять по 10. Поліція все контролює", - розповів водій.

Співробітник поліції Антон, який контролює обстановку в цьому автобусі, розповів, що увійти не можуть два типи людей: у яких немає пропуску та у яких немає маски. Проте, таких людей майже немає.

поліцейський Антон

"Таких людей дуже мало. Ми їх попереджаємо, що тільки по пропуску і з маскою можна", - поділився поліцейський.

У той же час на проспекті Лесі Українки спостерігається досить жвавий рух легкових автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киян новина про скасування транспорту поділила на два табори - одні критикують мерію за таке рішення, тоді як інші говорять, що потрібно було зробити це ще раніше.

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