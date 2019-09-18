"Терориста" з моста Метро затримали: стали відомі вимоги стрілка

У Києві затримали військового Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Після операції спецпідрозділів КОРД і Альфа чоловік добровільно здався, не чинив опір, передають очевидці НП.

Незабаром цю інформацію підтвердив і глава МВС Арсен Аваков.

Як повідомив "Типовий Київ" в Facebook, в процесі переговорів чоловік вимагав від керівників держави "припинити капітуляцію" на Донбасі.

Чоловік здався після того, як спецпідрозділи СБУ, прикриваючись БТРами, почали рухатися по мосту в його сторону. Спершу Белько навіть відкрив вогонь по силовиках, проте обійшлося без постраждалих.

До цього правоохоронці намагалися зв'язатися з ним, передавши йому чи то рацію, то чи телефон, повідомляли очевидці.

З'ясувалося, що поліція планує відкрити провадження за статтею "підготовка до терористичного акту".

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