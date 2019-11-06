Головна Новини
7 листопада • оновлено в 00:07
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Тату, не треба!" З'явилося відео "комунальної" перестрілки в Києві. 18+

1.4т Читати матеріал російською

У мережу потрапило відео стрілянини в Києві, де житель Святошинського району важко поранив свого сусіда.

Запис було опубліковано в Telegram на сторінці "Київ оперативний". Чоловік не оплачував квитанції за електроенергію, створивши проблеми іншим мешканцям будинку. Коли до нього прийшли сусіди, щоб розібратися, чоловік дістав рушницю і відкрив вогонь.

При цьому на відео чути крики дочки стрілка, яка просила відкласти зброю: "Тату, не треба, зупинись, що ти робиш".

Новини
Під Дніпром сварка в магазині закінчилася стріляниною: є постраждалий

Потерпілий намагався втекти від сусіда. Водночас були чутні заклики викликати швидку допомогу, інші очевидці кричали від жаху.

Увага, відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві біля своєї квартири побили чоловіка, який нібито заважав іншим гучною музикою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки