У мережу потрапило відео стрілянини в Києві, де житель Святошинського району важко поранив свого сусіда.

Запис було опубліковано в Telegram на сторінці "Київ оперативний". Чоловік не оплачував квитанції за електроенергію, створивши проблеми іншим мешканцям будинку. Коли до нього прийшли сусіди, щоб розібратися, чоловік дістав рушницю і відкрив вогонь.

При цьому на відео чути крики дочки стрілка, яка просила відкласти зброю: "Тату, не треба, зупинись, що ти робиш".

Потерпілий намагався втекти від сусіда. Водночас були чутні заклики викликати швидку допомогу, інші очевидці кричали від жаху.

Увага, відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві біля своєї квартири побили чоловіка, який нібито заважав іншим гучною музикою.

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