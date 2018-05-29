"Тачка разлуплена в мотлох": у Києві потрапив у ДТП гітарист Pianoбой

Гітарист відомого українського гурту Pianoбой Вова Павловський потрапив у ДТП у центрі Києва за участю автомобіля на єврономерах.

Про аварію він сам розповів у Facebook. Так, він разом із дівчиною їхав по вулиці Грушевського на позашляховику марки MITSUBISHI Outlander, як раптом їх автомобіль зламався і перестало крутитися кермо.

У зв'язку з цим вони змушені були зробити зупинку. Якраз у цей час і стався сильний удар.

Володимир Павловський Facebook Володимира Павловського

"І тут дикий удар ззаду. Я як раз дивився на праві двері, і вони за півмілісекунди увігнулися всередину. Удар був такої сили, що ми відразу виявилися на зустрічній смузі і там зачепили Mercedes. Я швидко прийшов до тями і запитав у дівчини, все чи з нею добре і чи може вона вийти. Двері заклинило. Я зрозумів, що діяти потрібно оперативно, так як може вибухнути балон з газом. Витягнув дівчину з машини і побачив картину Рєпіна: мені в зад в'їхав чувак на AUDI Q7 на естонських номерах. Він був у м'ясо п'яний і почав говорити, що подзвонить Авакову", - пояснив Павловський.

Голова і руки гітариста були у крові, тому йому знадобилася медична допомога. На щастя, ні він, ні його дівчина сильно не постраждали.

"Ми дивом залишилися живі. На мені немає подряпин і мала теж у порядку. Болить ж*па і голова, але все ок. Чудом не пошкодили гітару й іншу апаратура. Але ось тачка - разлуплена в мотлох і відновленню не підлягає, п'яний водій сидить у СІЗО, а третій чувак - просто в шоці", - розповів музикант.

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