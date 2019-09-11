Смог над Києвом: влада пояснила причину смердючого диму

Поява над Києвом густого смогу, а також запаху диму і гару, пов'язана з низьким рухом повітря і масовими пожежами у Київській області.
При цьому показники якості повітря залишаються в нормі, т. зв. "білий смог" не має шкідливого впливу на здоров'я людини. Про це заявив у ефірі ObozTV начальник головного управління Держпродпотребслужби у місті Києві Олег Рубан.
"Для цієї пори року це стандартна ситуація. Ми щороку у вересні-жовтні спостерігаємо т. зв."білий смог", який формується зранку", – зазначив Рубан.
За його словами, зараз під Києвом фіксується вигоряння великих площ торф'яників, лісові пожежі та загоряння трав'яної підстилки.
"Горять Обухівські торф'яники, горять ліси в районі Прилук, горять ліси в інших регіонах... Якраз Лівий берег (Києва. – Ред.) потрапляє під цей смог. Але до 12 години дня смог уже відсутній, і показники повітря хороші", – повідомив чиновник.
Рубан наголосив, що перевищення гранично припустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі через смог не було зафіксоване.
Однак, уточнив він, високий рівень забруднення повітря у Києві постійно зберігається у місцях максимального скупчення автомобільного транспорту.
"У таких місцях ми щодня фіксуємо перевищення за сірчистим ангідридом, за формальдегідом, діоксидами та іншими речовинами, які дійсно погано впливають на здоров'я людини і викликають, перш за все, різні хронічні захворювання органів дихання", – констатував начальник столичної Держпродпотребслужби.
Смог у Києві
facebook.com/DVisti
OBOZREVATEL нагадує, що останніми днями у Києві та області фіксувалося багато пожеж:
9 вересня біля села Трипілля Обухівського району спалахнула пожежа на території звалища. Обухів повністю затягло димом.
10 вересня масштабне займання трапилося поблизу станції метро "Лісова". Густою завісою диму накрило райони Борщагівки, Відрадного, а також Солом'янки.
Того ж дня велика пожежа трапилася біля станції метро "Олімпійська" у Печерському районі столиці. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
11 вересня пожежа спалахнула на ринку "Юність" у Деснянському районі.
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