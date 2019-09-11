Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:24
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Смог над Києвом: влада пояснила причину смердючого диму

1.8т Читати матеріал російською

Поява над Києвом густого смогу, а також запаху диму і гару, пов'язана з низьким рухом повітря і масовими пожежами у Київській області.

При цьому показники якості повітря залишаються в нормі, т. зв. "білий смог" не має шкідливого впливу на здоров'я людини. Про це заявив у ефірі ObozTV начальник головного управління Держпродпотребслужби у місті Києві Олег Рубан.

Новини
"Дихаємо отрутою": у Києві цілий район затягнуло небезпечним смогом. Фото

"Для цієї пори року це стандартна ситуація. Ми щороку у вересні-жовтні спостерігаємо т. зв."білий смог", який формується зранку", – зазначив Рубан.

За його словами, зараз під Києвом фіксується вигоряння великих площ торф'яників, лісові пожежі та загоряння трав'яної підстилки.

"Горять Обухівські торф'яники, горять ліси в районі Прилук, горять ліси в інших регіонах... Якраз Лівий берег (Києва. – Ред.) потрапляє під цей смог. Але до 12 години дня смог уже відсутній, і показники повітря хороші", – повідомив чиновник.

Новини
Масштабна пожежа біля метро у Києві: з’явилися моторошні фото та відео згарища

Рубан наголосив, що перевищення гранично припустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі через смог не було зафіксоване.

Однак, уточнив він, високий рівень забруднення повітря у Києві постійно зберігається у місцях максимального скупчення автомобільного транспорту.

"У таких місцях ми щодня фіксуємо перевищення за сірчистим ангідридом, за формальдегідом, діоксидами та іншими речовинами, які дійсно погано впливають на здоров'я людини і викликають, перш за все, різні хронічні захворювання органів дихання", – констатував начальник столичної Держпродпотребслужби.

Смог у Києві

Смог у Києві

facebook.com/DVisti

OBOZREVATEL нагадує, що останніми днями у Києві та області фіксувалося багато пожеж:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пожежа в Києві Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція Екологія в Києві
Особа
Олег Рубан
Місце
Україна Київ
Теги
Екологія пожежа Госпотребслужба
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
4
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Этот воздух очень полезен для граждан Украины. Дышите глубже, дабы полнее ощутить запах свободы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Это не вонь, это кОзацький дух и воздух свободы. Кто то вонял когда у нас горел самый большой лес в мире - тайга. А сами посадки и свалки потушить не в состоянии
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel