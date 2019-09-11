Смог над Києвом: влада пояснила причину смердючого диму

Поява над Києвом густого смогу, а також запаху диму і гару, пов'язана з низьким рухом повітря і масовими пожежами у Київській області.

При цьому показники якості повітря залишаються в нормі, т. зв. "білий смог" не має шкідливого впливу на здоров'я людини. Про це заявив у ефірі ObozTV начальник головного управління Держпродпотребслужби у місті Києві Олег Рубан.

"Для цієї пори року це стандартна ситуація. Ми щороку у вересні-жовтні спостерігаємо т. зв."білий смог", який формується зранку", – зазначив Рубан.

За його словами, зараз під Києвом фіксується вигоряння великих площ торф'яників, лісові пожежі та загоряння трав'яної підстилки.

"Горять Обухівські торф'яники, горять ліси в районі Прилук, горять ліси в інших регіонах... Якраз Лівий берег (Києва. – Ред.) потрапляє під цей смог. Але до 12 години дня смог уже відсутній, і показники повітря хороші", – повідомив чиновник.

Рубан наголосив, що перевищення гранично припустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі через смог не було зафіксоване.

Однак, уточнив він, високий рівень забруднення повітря у Києві постійно зберігається у місцях максимального скупчення автомобільного транспорту.

"У таких місцях ми щодня фіксуємо перевищення за сірчистим ангідридом, за формальдегідом, діоксидами та іншими речовинами, які дійсно погано впливають на здоров'я людини і викликають, перш за все, різні хронічні захворювання органів дихання", – констатував начальник столичної Держпродпотребслужби.

Смог у Києві facebook.com/DVisti

OBOZREVATEL нагадує, що останніми днями у Києві та області фіксувалося багато пожеж:

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