Справа Тупальського: суд ухвалив скандальне рішення

Заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. Засідання відбулося 29 листопада, передає "УП".

Тупальського підозрюють у причетності до схеми з розмитненням товарів, що імпортуються за заниженими цінами.

Раніше стало відомо, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати Тупальському запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення 57 млн грн застави.

Загалом за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства, САП затримала 10 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заступника голови Київської міської митниці ДФС Тупальського 26 листопада разом із майже десятком осіб затримали працівники НАБУ у "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". У НАБУ прокоментували ситуацію.

Так, скандальний бізнесмен Альперін разом із чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. З того часу, коли Передерій обійняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.

За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує саме Державне бюро розслідувань.

Ще в листопаді 2017 року Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою у дачі хабара працівнику Національного антикорупційного бюро у розмірі $800 тисяч.

Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, однак незабаром його відпустили.

OBOZREVATEL після затримання Тупальського докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди.

Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги у затриманні "короля контрабанди" Альперіна.

На таку заяву президента відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Бізнесмен справді прийшов до прокуратури та був затриманий НАБУ на вході. Пізніше НАБУ оголосило про підозру Альперіну.