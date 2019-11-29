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30 листопада • оновлено в 11:03
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Справа Тупальського: суд ухвалив скандальне рішення

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Заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. Засідання відбулося 29 листопада, передає "УП".

Тупальського підозрюють у причетності до схеми з розмитненням товарів, що імпортуються за заниженими цінами.

Сергій Тупальський

Сергій Тупальський

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Топконтрабандист із мільйонними схемами: що відомо про "винуватця" затримання Тупальського

Раніше стало відомо, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати Тупальському запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення 57 млн грн застави.

Загалом за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства, САП затримала 10 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Сергій Тупальский
Місце
Україна Київ
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