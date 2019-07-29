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Спалили і закопали в лісі: під Києвом відбулося звіряче вбивство. Фото 18+

2.5т Читати матеріал російською

В Ірпіні (Київська область) виконроб з помічником по-звірячому вбили хлопця, який працював на будівництві.

Як повідомив в Facebook глава обласної поліції, зв'язок з молодою людиною зник тиждень тому. Правоохоронці встановили місце роботи Євгена, а також розшукали його керівника і колегу.

"На конкретні питання про долю хлопця виконроб і підсобник плуталися у відповідях, а згодом розповіли, що вбили хлопця за крадіжку 600$ і вивезли в лісосмугу.

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Для укриття злочину тіло Євгена підпалили і закопали в землю. Під час проведення розслідування слідчі отримали незаперечні докази скоєння вбивства", - сказано в повідомленні.

Увага, фото 18+

Спалили і закопали в лісі: під Києвом відбулося звіряче вбивство. Фото 18+

facebook Андрія Нєбитова

Спалили і закопали в лісі: під Києвом відбулося звіряче вбивство. Фото 18+

facebook Андрія Нєбитова

Спалили і закопали в лісі: під Києвом відбулося звіряче вбивство. Фото 18+

facebook Андрія Нєбитова

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Німеччині жорстоко вбили молоду заробітчанку з України.

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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзьге мир.
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