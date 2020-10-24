Друзі! Коронавірус підкрався в самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту:(

Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, – невтішний.

Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому.

Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу!

Бережіть себе!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.