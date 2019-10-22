Смертельна ДТП з мотоблогеркою під Києвом: з'явилося фото винуватців і нові подробиці

Водійка Volkswagen Golf, в результаті зіткнення з яким загинула мотоблогерка Олена Кузавова (Кузавіні), була в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram. Було опубліковано також фото ймовірних винуватців смерті дівчини (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Відзначається, що за кермом автомобіля знаходилась п'яна жінка, яка, посварившись з чоловіком, пішла на різкий розворот від узбіччя, грубо порушивши ПДР. У цей момент в авто і врізалася Кузавова, що сиділа за кермом мотоцикла.

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Ймовірні винуватці ДТП із Кузавовою dtp.kiev.ua

"Швидкість мотоцикла була не великою! Але це 200 кг ваги і за швидкості 80/100 ця вага при ударі розчавить будь-яку людину! А машина була просто поперек дороги", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову.

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