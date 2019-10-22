Смертельна ДТП з мотоблогеркою під Києвом: з'явилося фото винуватців і нові подробиці

Водійка Volkswagen Golf, в результаті зіткнення з яким загинула мотоблогерка Олена Кузавова (Кузавіні), була в стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram. Було опубліковано також фото ймовірних винуватців смерті дівчини (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).
Відзначається, що за кермом автомобіля знаходилась п'яна жінка, яка, посварившись з чоловіком, пішла на різкий розворот від узбіччя, грубо порушивши ПДР. У цей момент в авто і врізалася Кузавова, що сиділа за кермом мотоцикла.
Смертельна ДТП з Кузавіні: деталі і фото винуватців
УНІАН
Ймовірні винуватці ДТП із Кузавовою
dtp.kiev.ua
"Швидкість мотоцикла була не великою! Але це 200 кг ваги і за швидкості 80/100 ця вага при ударі розчавить будь-яку людину! А машина була просто поперек дороги", – сказано в повідомленні.
Нова інфо, правда чи фейк: смертельна # МОТОДТП В ЯКОМУ ЗАГИНУЛА @kuzavini Олена Кузавова загинула 19 жовтня, на Варшавській трасі. "автомобіль почав рух з узбіччя і мав намір виконати розворот, поза призначеному місці, при цьому, Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. зі слів Мото Братів загиблої:" Друзі в мережі з приводу аварії Олени Кузавовой багато говорять не вірно! Так там була машина та вона порушила і розгорнулася через суцільну! Але чому всі мовчать що за кермом була п'яна жінка! МАШИНА СТОЯЛА НА УЗБІЧЧІ! Вона вийшла справити свою нужду в лісі !!! ПОТІМ Поругавшішь з чоловіком сіла за кермо замість нього і з ходу пішла на розворот !!! Чому про це немає не чого !!! Швидкість мотоцикла була не великою! Але це 200 кг ваги і при швидкості 80/100 ця вага при ударі розчавить будь-якої людини! А машина була просто поперек дороги! Набридли диванні письменники висувати свої версії! Все просто П'яне тварина вбила людину! І не як інакше! "Нагадаємо: Дівчина їхала на мотоциклі в своїй смузі, тим часом Легковий автомобіль, різко почав рух з узбіччя. Олена врізалася в авто. Медикам не вдалося відкачати дівчину."
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бучі у вівторок, 22 жовтня, провели в останню путь мотоциклістку Олену Кузавову.
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