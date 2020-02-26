Скандальна "справа Фукса": суд легалізував грабіж держбюджету

У справі, яку називають "аферою століття в Києві", з'явився новий поворот. Подільський районний суд Києва зняв арешт із рахунку афілійованої з олігархом Павлом Фуксом компанії, яка "кошмарить" київський метрополітен. Цим рішенням суд фактично визнав законною "схему Фукса" і грабіж державного бюджету на суму 1,64 млрд. грн.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

КРАСА "ГРИ"

Коротко про суть схеми. Ще у 2009-2010 роках компанія російсько-українського олігарха Павла Фукса "Укррослізинг" продала київському метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а в 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже 2 млрд гривень.

Київський метрополітен

Із них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір уже після його підписання.

У результаті афери київський метрополітен уже кілька разів опинявся на межі зупинки, була підвищена вартість проїзду, а з бюджету йдуть сотні мільйонів гривень.

Ситуація на межі фантастики? Реальність. Але тільки через 10 років (!), та й то після публікацій OBOZREVATEL, справа зрушила з мертвої точки.

Метро Києва

ДРУГЕ "ДИХАННЯ"

Влітку 2019 р. правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів. Також він заборонив київському метрополітену перераховувати "заборгованість".

Підставою стало те, що під час розслідування кримінального провадження прокуратура і поліція прийшли до висновку: у 2017-2018 роках КП "Київський метрополітен" необґрунтовано перерахував компанії Фукса більше трьохсот мільйонів гривень.

При цьому сума коштів, які підлягають подальшому стягненню з київської підземки, становить понад 600 мільйонів грн!

Павло Фукс "Українська правда"

СУДДІ ВЛАШТУВАЛИ "БОЙКОТ"

Арешт рахунків, куди надходили гігантські кошти, боляче вдарив по вигодонабувачах афери. Австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афілійованої з Фуксом "Австро-Угорської Лізингової компанії") звернувся до президента Зеленського.

Суть усього документа – скарги на суддів Подільського райсуду Києва. Тобто, президенту України "запропонували" чинити тиск на судову владу?

Результат не змусив себе чекати: після звернення до Зеленського служителі Феміди стали масово брати самовідвід. Однак із гріхом навпіл справа все ж стала "рухатися".

НОВІ "ГРАВЦІ"

Крім КП "Київський метрополітен", який нарешті став робити активні кроки для того, щоб позбутися фінансової кабали, у справі з'явилася ще одна сторона.

У грудні 2019 року Державна казначейська служба також висунула "претензії" до рішень судів, що стосуються укладеної мирової угоди між метрополітеном та "Австро-Угорською лізинговою компанією".

А саме ця угода, по суті, і легалізувала цинічну аферу, вигодонабувачем якої свого часу став російсько-український олігарх Павло Фукс.

17 грудня Північний апеляційний господарський суд відкрив апеляційне провадження за скаргою Державної казначейської служби України на рішення Господарського суду м. Києва, а дію самого рішення призупинено до закінчення його перегляду (йдеться про скандальні умови мирової угоди між компанією Фукса і комунальним підприємством).

10 січня 2020 року суд відкрив іще одне таке провадження вже за скаргою Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві.

Після цього ці скарги були об'єднані в одне апеляційне провадження.

На судове засідання 14 січня 2020 р. з'явилися представники всіх сторін. Однак уповноважений від ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи, мотивувавши тим, що позивач не отримував копію апеляційної скарги Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві, а про її існування дізнався на цьому судовому засіданні.

У рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, також зазначено, що 3 січня в Північний апеляційний господарський суд від ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" надійшов відгук на апеляційну скаргу.

У підсумку, суд вирішив відкласти розгляд справи, була призначена нова дата засідання – 4 лютого 2020 року.

Проте 4 лютого судове засідання, на яке приїхали журналісти OBOZREVATEL, не відбулося. Виявилося, що Державна казначейська служба подала касаційну скаргу і справу буде направлено до Касаційного господарського суду в складі Верховного суду.

Але вже 13 лютого Подільський суд ухвалив рішення задовольнити клопотання ТОВ "Австро-Угорська лізингова компанія" про зняття арешту з рахунку в Промінвестбанку. Відзначимо, що все відбувалося "по-тихому", а в суді дуже нервували, коли наші журналісти телефонували, приїжджали і намагалися отримати відповіді.

Подільський суд

У підсумку, на інформаційний запит OBOZREVATEL у Подільському суді були змушені підтвердити отриману нами інформацію про зняття арешту з рахунку афілійованої з Фуксом компанії і скасування заборони розпоряджатися коштами.

Відповідь Подільського суду на запит OBOZREVATEL

Пiсля такого рішення Подільського суду можна зробити один важливий висновок. Незважаючи на колосальний резонанс, сотні публікацій про неприпустимість грабежу київського метрополітену і, відповідно, бюджету столиці, влада не зробила нічого, щоб зупинити це свавілля.

КУДИ "ЗНИК" ОЛІГАРХ?

Часто задають питання: яке відношення має скандальний олігарх саме до "Австро-Угорської Лізингової компанії"? Так, найбезпосередніше. Справа в тому, що Павло Фукс продав ТОВ "Укррослізинг" у 2018 році – саме після початку галасу і публікації резонансних матеріалів.

У виданні Budapest.Business Journal був опублікований реліз про "інвестування у перспективні східноєвропейські ринки і підприємства". Сторони угоди заявили, що погодилися зберегти конфіденційність про ціну покупки й інші деталі угоди. І це не дивно.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, "Фукс відійшов у тінь, при цьому повністю зберігши вплив на процеси".

Тільки один факт: в інвестиційно-девелоперській компанії ODELUS-Construkt Kft, яка "купила" у Фукса українське ТОВ, значилася... всього одна людина.

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Потім компанію просто перейменували: ТОВ "Укррослізинг" отримало нову назву – ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія".

(Далі буде...)

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