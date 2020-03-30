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30 березня • оновлено в 21:00
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Скандал з українцями з В'єтнаму: з'явилася версія пасажира про сутички в "Борисполі"

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Українці, які 29 березня повернулися з В'єтнаму, влаштували скандал в аеропорту "Борисполя" через платну обсервацію.

Про це в Facebook розповів Володимир Святошнюк, посилаючись на слова очевидця, громадянина В'єтнаму, який також прилетів цим рейсом, оскільки має посвідку на проживання в Україні.

"Каже, що все було спокійно. Всі чекали, коли вийдуть. Потім сказали, що всі йдуть на обсервацію, і вартість 200$ з людини без харчування на добу. Українські туристи летіли вже без грошей, бо витратилися на додатковий час проживання, і почали вириватися через замкнені двері", – розповів він.

Відзначається, що "на той момент не було рішення Кабміну на подібні дії прикордонної служби".

Відео з "Борисполя" 29 березня:

Скандал з українцями з В'єтнаму: версія пасажира про сутички в "Борисполі"

Як писав OBOZREVATEL, недавно Україна закрила кордон. З моменту введення карантину з інших країн повернулися близько 100 тисяч громадян.

Ще близько 9 тисяч заявили про бажання повернутися додому. Для громадян, які залишилися за кордоном, буде працювати програма "Захист".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Бориспіль
Тег
аеропорт Бориспіль
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