Швидкість 80 км/год: названі вулиці Києва, де зняли обмеження

На 17 вулицях Києва з 1 квітня дозволена швидкість руху транспортних засобів до 80 км/ч.

Відповідне рішення раніше ухвалила Київрада. Воно діє до 1 листопада.

Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, оскільки не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні.

У Києві на 17 вулицях дозволена швидкість руху до 80 км/год

Так, їздити зі швидкістю до 80 км/год можна на вулицях:

Проспект Перемоги (від Повітрофлотського проспекту до вул. Чорнобильській)

Велика Кільцева дорога

Вулиця Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе за умови капремонту проїжджої частини)

Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні)

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва)

Проспект Степана Бандери

Проспект Ватутіна (Шухевича)

Вулиця Набережно-Рибальська

Наддніпрянське шосе

Столичне шосе

Вулиця Саперно-Слобідська

Проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

проспект Броварський

бульвар Перова

Вулиця Теліги

проспект Соборності

Проспект Леся Курбаса (від просп. Комарова до вул. Гната Юри)

Раніше розганятися до 80 км/год можна було в період з 1 квітня по 1 листопада минулого року. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах діяло єдине обмеження в 50 км / ч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня, президенту України Володимиру Зеленському презентували систему автоматичної фіксації перевищення швидкості в столичному регіоні.

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