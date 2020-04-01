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1 квітня • оновлено в 09:49
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Швидкість 80 км/год: названі вулиці Києва, де зняли обмеження

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На 17 вулицях Києва з 1 квітня дозволена швидкість руху транспортних засобів до 80 км/ч.

Відповідне рішення раніше ухвалила Київрада. Воно діє до 1 листопада.

Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, оскільки не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні.

У Києві на 17 вулицях дозволена швидкість руху до 80 км/год

У Києві на 17 вулицях дозволена швидкість руху до 80 км/год

Так, їздити зі швидкістю до 80 км/год можна на вулицях:

  • Проспект Перемоги (від Повітрофлотського проспекту до вул. Чорнобильській)

  • Велика Кільцева дорога

  • Вулиця Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе за умови капремонту проїжджої частини)

  • Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні)

  • Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва)

  • Проспект Степана Бандери

  • Проспект Ватутіна (Шухевича)

  • Вулиця Набережно-Рибальська

  • Наддніпрянське шосе

  • Столичне шосе

  • Вулиця Саперно-Слобідська

  • Проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

  • проспект Броварський

  • бульвар Перова

  • Вулиця Теліги

  • проспект Соборності

  • Проспект Леся Курбаса (від просп. Комарова до вул. Гната Юри)

Раніше розганятися до 80 км/год можна було в період з 1 квітня по 1 листопада минулого року. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах діяло єдине обмеження в 50 км / ч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня, президенту України Володимиру Зеленському презентували систему автоматичної фіксації перевищення швидкості в столичному регіоні.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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